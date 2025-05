Paul Simonis verschaft elf dagen na bekerfinale duidelijkheid over zijn toekomst

Paul Simonis staat naar alle waarschijnlijkheid ook volgend seizoen onder contract bij Go Ahead Eagles. De 40-jarige hoofdtrainer is bezig aan een indrukwekkend seizoen in Deventer en werd dankzij zijn goede prestaties al in verband gebracht met een overstap naar de vaderlandse top, maar hij vertelt in gesprek met de Stentor dat overeenstemming over een nieuw contract een kwestie van tijd is. Simons heeft op dit moment een verbintenis die loopt tot de zomer van 2026.

Go Ahead Eagles stelde Simonis afgelopen zomer aan als nieuwe hoofdtrainer. Hij stond voor de zware taak om succestrainer René Hake op te volgen. De Tukker had Go Ahead Eagles naar de finale van de play-offs voor Europees voetbal geloodst, waarin werd afgerekend met FC Utrecht en zo een ticket voor de voorrondes van de UEFA Conference League in de wacht werd gesleept. Simonis slaagde er weliswaar niet in Go Ahead door die voorrondes heen te leiden, maar is desondanks bezig aan een indrukwekkend en gedenkwaardig seizoen.

De Deventenaren vinden zichzelf op dit moment terug op de zevende plaats in de Eredivisie en zetten een kleine twee weken geleden al de kroon op hun werk door in de bekerfinale na strafschoppen af te rekenen met AZ. Ze verzekerden zich op die manier bovendien van minstens acht wedstrijden in het hoofdtoernooi van de Europa League. Grote kans dat Go Ahead met Simonis aan het nieuwe Europese avontuur begint. “Het gaat hartstikke goed. Het gaat nu één of twee keer heen en weer en volgens mij komt mijn zaakwaarnemer volgende week hier om de deal af te ronden”, zo laat Simonis weten in gesprek met de Stentor.

LEES OOK: Simonis onthult: 'echte paniek' op Go Ahead-bank in bekerfinale

De succestrainer kreeg onlangs al een nieuwe aanbieding van Go Ahead Eagles. De partijen hebben van de week een vervolg gegeven aan de onderhandelingen, die nu dus een succesvol einde naderen. “Je mag het mij volgende week nog een keer vragen en dan sta ik hier met een ‘ja’”, zo klinkt het. Daarmee lijkt Go Ahead Eagles goede zaken te doen. Simonis kon na afloop van de gewonnen bekerfinale tegen AZ nog geen uitsluitsel geven over zijn toekomst. In de dagen die volgden werd zijn naam gelinkt aan Ajax. Daar staat Francesco Farioli nu nog aan het roer, maar de toekomst van de Italiaan is ongewis. Mocht Farioli vertrekken, dan lijkt Simonis hem in ieder geval niet op te gaan volgen. Hij gaat, zoals het er nu naar uitziet, een passend vervolg proberen te geven aan het geweldige seizoen in Deventer.

