Clubicoon Real Betis duidelijk: 'Ik zorg voor de auto als Antony ontvoerd moet worden'

is flink op dreef bij Real Betis. De Braziliaanse vleugelaanvaller wordt door Manchester United verhuurd aan de Spaanse club en is weer helemaal opgebloeid. Clublegende Joaquín, tegenwoordig sportief directeur van Los Verdiblancos, hoopt dan ook op een langer verblijf van Antony.

Manchester United maakte in de zomer van 2022 een duizelingwekkend bedrag van 95 miljoen euro, dat middels variabelen nog kon oplopen tot 100 miljoen euro, over aan Ajax voor de diensten van Antony. Waar de Braziliaanse buitenspeler in dienst van de Amsterdammers nog wist te imponeren met 24 treffers in 82 officiële wedstrijden, daar kwam hij bij The Red Devils totaal niet uit de verf. In dienst van de gevallen Engelse grootmacht kwam Antony tot 12 treffers en vijf assists in 96 wedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Antony vertelt hoe hij echt denkt over Erik ten Hag

In de winterstop besloot Manchester United om tijdelijk afscheid te nemen van de Braziliaan en hem te verhuren aan Real Betis. In Spanje is Antony helemaal opgeleefd. De zestienvoudig Braziliaans international was donderdagavond in het Conference League-duel met Fiorentina weer op fraaie wijze trefzeker. De linkspoot kwam vanaf de rechterkant naar binnen, haalde uit en zag zijn schot geblokt worden, waarna hij nog een keer uithaalde met rechts. Deze poging vloog op schitterende wijze achter oud-ploeggenoot David De Gea. Met de treffer heeft Antony bovendien al bijna zijn doelpuntenproductie van zijn tijd bij Manchester United geëvenaard. In negentien wedstrijden voor Real Betis was de oud-Ajacied goed voor zes treffers en vier assists, evenveel als in zijn laatste 72 wedstrijden bij The Red Devils.

LEES OOK: Antony lucht zijn hart over beschuldiging van mishandeling

Antony heeft zich in korte tijd ontzettend populair gemaakt bij de club uit Sevilla en er wordt dan ook al wekenlang gespeculeerd over een langer verblijf van hem in Spanje. Bij sportief directeur Joaquín is die boodschap ook overgekomen. "Ik zorg voor de auto als hij ontvoerd moet worden, maar laat hem hoe dan ook blijven", grapte de oud-voetballer en 51-voudig Spaans international bij Movistar. De komende tijd wil hij in ieder geval nog van Antony genieten. "Ik denk dat er nog belangrijke momenten zullen komen. We zullen later wel zien."

Antony zorgt voor verbazing bij De Gea

Dat Antony De Gea verschalkte met zijn rechterbeen zorgde voor verbazing bij de Spaanse doelman, die bij Manchester United de ploeggenoot was van de Braziliaan. "Ik heb duizend keer met hem getraind en hij heeft nog nooit een doelpunt met rechts gemaakt”, vertelt De Gea bij Movistar Plus “Ik ben blij voor Antony, want hij had het ontzettend zwaar bij Manchester United. Nu laat hij de beste versie van zichzelf zien.”

𝘽𝘼𝙈, ANTONY! 🇧🇷#ZiggoSport #UECL #BETFIO pic.twitter.com/6FwJ2Xjuyc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 1, 2025 10 - Antony dos Santos has been involved in 10 goals in 19 games for Real Betis in all competitions (six goals and four assists), as many as in his last 72 games for Manchester United (also six goals and four assists). Revitalised. pic.twitter.com/yVtE0OcbwP — OptaJose (@OptaJose) May 1, 2025

