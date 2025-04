Antony lucht zijn hart over beschuldiging van mishandeling

is bij Real Betis als herboren. De aanvaller heeft het plezier teruggevonden in LaLiga, na moeizame jaren bij Manchester United. In gesprek met ESPN zegt Antony dat hij ‘echt weer van het voetbal is gaan houden’ en blikt hij terug op een zware beproeving: de beschuldiging van mishandeling door zijn ex-vriendin.

"Ik heb het plezier in voetbal teruggevonden”, vertelt Antony, die bij Real Betis goed was voor vier doelpunten en evenzoveel assists in zestien officiële wedstrijden. “Na een lastige tijd ben ik weer echt van het voetbal gaan houden. Elke training, elke wedstrijd beleef ik weer met passie, met dezelfde beleving die ik had toen ik een kind was.”

Antony heeft zijn prijskaartje van (minstens) 95 miljoen euro nooit kunnen waarmaken bij Manchester United, nadat hij overkwam van Ajax. Bovenop de sportieve crisis kwam Antony ook in een persoonlijke crisis terecht. Zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin beschuldigde Antony van huiselijk geweld, het toebrengen van lichamelijk letsel en bedreiging. De zaak werd gesloten zonder aanklacht.

Antony over beschuldigingen Gabriela Cavallin

“Het was heel zwaar”, zegt de Braziliaan over de beschuldigingen. “Niet alleen voor mij, maar voor mijn hele familie. Je wordt beschuldigd van iets wat je niet hebt gedaan. Je verliest je plek bij United, je wordt uit de Seleção gezet... Alles wat je hebt opgebouwd lijkt ineens op het spel te staan. Maar God is rechtvaardig. Het is voorbij en nu focus ik me op mijn geluk, mijn vrouw, mijn kinderen. Dat is wat echt telt.”

