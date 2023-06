Antony in het nauw: 'Ex-vriendin doet aangifte van mishandeling'

De ex-vriendin van Manchester United-aanvaller Antony zou in Brazilië aangifte tegen de speler hebben gedaan. Gabriela Cavallin beschuldigt de oud-Ajacied van huiselijk geweld, het toebrengen van lichamelijk letsel en bedreiging.

Dat schrijft de Braziliaanse tak van ESPN. Cavallin zou zo'n twee jaar een relatie met de buitenspeler hebben gehad, ook tijdens zijn periode in Amsterdam. Het eerste van de vier incidenten zou hebben plaatsgevonden in juli 2022, toen Antony nog onder contract stond bij Ajax.

De feiten rond het eerste incident zouden zich hebben afgespeeld in een nachtclub in São Paulo. Nadat Cavallin, op dat moment zeventien weken zwanger, de relatie met de voetballer zou hebben verbroken, zou ze door Antony 'met behulp van bewakers' van het toneel verwijderd zijn, aan haar arm zijn getrokken en in een auto zijn geduwd.

Daarna kwamen de twee echter weer bij elkaar, maar ook nadat Antony de overstap naar Manchester United had gemaakt zou het weer mis zijn gegaan. Volgens Cavallin viel hij haar drie keer fysiek aan 'vanwege jaloezie'. Daarbij zou zij een snee in haar vinger hebben opgelopen en zou Antony bovendien haar telefoon kapot hebben gemaakt.

Daarnaast zou de voetballer zijn ex-vriendin ook ernstig bedreigd hebben. Hij zou haar telefonisch hebben verteld dat hij haar zou vermoorden als zij met iemand anders gezien zou worden. Cavallin belde de politie omdat zij bang was dat Antony een vuurwapen zou bezitten en 'nog steeds veel vrienden heeft in de gemeenschap waarin zij is geboren'. Zowel Antony als zijn club Manchester United wilden niet reageren tegenover ESPN op de beschuldigingen.