Antony vertelt hoe hij echt denkt over Erik ten Hag

spreekt andermaal zijn dankbaarheid uit richting Erik ten Hag. Hoewel de aanvaller bij Manchester United niet ‘de kansen kreeg die hij wilde’ van Ten Hag, neemt hij de Nederlandse trainer niets kwalijk.

Momenteel wordt Antony door Manchester United verhuurd aan Real Betis, terwijl Ten Hag is ontslagen op Old Trafford. Het tweetal werkte niet alleen samen bij Manchester United, maar daarvoor ook bij Ajax. “Ik ben hem heel erg dankbaar”, verzekert Antony in een interview met ESPN. “Hij heeft me altijd geholpen in Nederland, maar ook in Engeland, ook al kreeg ik daar niet de kansen die ik gewild had.”

Antony heeft daar begrip voor. “Dat zijn keuzes van de coach en dat neem ik Ten Hag totaal niet kwalijk. Integendeel; ik ben zo dankbaar voor alles wat hij allemaal voor mij heeft gedaan en voor alle mooie gesprekken.”

Na 2,5 jaar bij Manchester United vertrok Antony afgelopen winter uit het noorden van Engeland. Hij ging op huurbasis spelen voor Real Betis. De Braziliaan werd in 2022 voor een bedrag van bijna honderd miljoen euro overgenomen van Ajax, maar wist nooit aan de verwachtingen te voldoen. Vorige maand liet hij in een interview met Marca al weten dat hij ‘liever terugdenkt aan de mooie momenten’ die hij deelde met Ten Hag.

