Noa Lang zet 'grote stap' in zijn leven: 'Ik heb schijt'

is weer een tatoeage rijker. De vleugelaanvaller van PSV heeft zich recentelijk boven zijn oor laten tatoeëren. Tijdens de wedstrijd tussen FC Twente en PSV (1-3) was de nieuwe aanwinst van Lang al duidelijk zichtbaar.

Tattoo Chybs plaatste donderdagavond een video met daarin Lang in de hoofdrol. Daarin maakte de 25-jarige Oranje-international kenbaar dat hij een 'grote stap' in zijn leven gaat zetten. "Ik ga een tattoo zetten op een plek, maar het boeit mij niet. Ik heb schijt broer. Ik ga de tattoo zetten boven mijn oor", vertelt Lang in het filmpje.

Artikel gaat verder onder video

Even lijkt het erop alsof de rechtspoot, die al de nodige tattoos heeft, gespannen is. "Ik ben een beetje shaky", zegt hij, waarna hij duidelijk maakt dat het om een grapje gaat. "Nee ik ben niet shaky, let's go man.

Lang heeft boven zijn oor de tekst 'Fear God' laten tatoeëren. De tattoo-artiest spreekt meermaals over het feit dat het een gezichtstatoeage is, maar daar wil de vleugelaanvaller van PSV niets van weten. "Is geen face tatt neef", reageert Lang via Instagram.

Lang heeft verslaving voor tattoeages

Het is niet geheel verrassend dat Lang zich opnieuw heeft laten tatoeëren. Op het lijf van de 1,70 lange vleugelspeler zijn al de nodige tattoos te vinden. Lang heeft eerder al kenbaar gemaakt dat tatoeages een verslaving voor hem zijn en dat het 'hem niet eens meer interesseert'. Recentelijk liet hij ook nog de tekst 'The World Is Yours' op zijn rug zetten.

