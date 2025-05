‘Zoveel miljoen gaan de vertrekkende PSV-spelers opleveren’

Er dreigt een leegloop bij PSV, waar verschillende aflopende contracten nog niet zijn verlengd, andere spelers zeker niet gaan verlengen en er waarschijnlijk ook nog spelers weggekocht gaan worden. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad indexeert welke spelers voor een vertrek staan en welke bedragen dat moet gaan opleveren.

Vertrekkers

Allereerst de vertrekkende spelers. In maart kwam het nieuws naar buiten dat Olivier Boscagli zijn aflopende contract niet gaat verlengen. Een maand later werd door trainer Peter Bosz bevestigd dat ook doelman Walter Benítez gaat vertrekken. Elfrink spreekt ook over het aanstaande vertrek van oud-Feyenoord-duo Rick Karsdorp en Tyrell Malacia. Karsdorp heeft een aflopend contract dat waarschijnlijk niet verlengd gaat worden en Malacia is gehuurd van Manchester United. PSV heeft een koopoptie van tien miljoen euro, maar die lijkt niet te worden gelicht.

LEES OOK: 'Dat is de zwakke plek bij PSV, daar maken ze zich zorgen om'

Aflopende contracten

Dan zijn er nog spelers met een aflopend contract, waarvan niet zeker is of ze gaan verlengen. Aanvoerder Luuk de Jong heeft aangegeven pas aan het eind van het seizoen duidelijkheid te willen verschaffen en nu te focussen op het behalen van de Champions League. Ook Ivan Perisic en Richard Ledezma beschikken over een aflopend contract. De laatstgenoemde wordt in verband gebracht met een overstap naar de Mexicaanse competitie.

Miljoenenbedragen

Elfrink schat in dat voor Noa Lang niet meer de dertig miljoen euro van afgelopen winter gaat worden geboden, maar dat twintig miljoen euro nog in de lijn der verwachting ligt. Ismael Saibari moet volgens de PSV-watcher meer dan twintig miljoen op gaan leveren, net als Johan Bakayoko. De Belg moet tussen de twintig en dertig miljoen kosten, ondanks een ‘iets minder seizoen’.

Andere mogelijk vertrekkende spelers bij PSV, volgens Elfrink, zijn Joël Drommel en Armando Obispo. Drommel zou al in de belangstelling hebben gestaan van Blackburn Rovers, maar de Britten wilden niet voldoen aan de eis van een ‘transfersom van meerdere tonnen’. Voor Obispo moet het bedrag hoger liggen: Elfrink spreekt van ‘enkele miljoenen’. De verdediger staat in de belangstelling van Engelse Championship-clubs en Duitse clubs. Isaac Babadi, Niek Schiks en Tygo Land zouden kunnen worden verhuurd, verwacht Elfrink.

