PSV neemt na één seizoen afscheid van zomeraanwinst: 'Ongetwijfeld aantrekkelijke opties in het buitenland'

Het lijkt onwaarschijnlijk dat PSV door zal gaan met . Het Eindhovens Dagblad stelt dat er na dit seizoen 'ongetwijfeld' aantrekkelijke opties in het buitenland zijn voor de rechtsback van de Eindhovenaren. Wel wordt er verwacht dat PSV verder wil met , maar dan zal er wel een 'verbeterde aanbieding' op tafel moeten komen.

PSV hengelde Karsdorp afgelopen zomer transfervrij binnen na het vertrek van Jordan Teze. Het was de bedoeling dat de rechtervleugelverdediger de blessures van Mauro Júnior en Sergiño Dest zou opvangen, maar ook dat hij de mogelijkheid kreeg om weer volledig fit te worden. Karsdorp wist echter allerminst te overtuigen en kampte zelf ook met enkele blessures.

Het Eindhovens Dagblad schat de kans klein dat beide partijen na dit seizoen met elkaar doorgaan. De voormalig Feyenoorder tekende afgelopen zomer een eenjarig contract bij PSV, met de optie voor nog een seizoen. De verwachting is niet dat deze optie gelicht gaat worden. "Voor Rick Karsdorp zijn die er na dit seizoen ongetwijfeld ook aantrekkelijke opties in het buitenland. De kans dat PSV met hem doorgaat, is wel erg klein omdat hij momenteel ook nauwelijks meer in actie komt."

PSV wil wél verder met Mauro Júnior

In tegenstelling tot Karsdorp wil PSV Mauro Júnior dolgraag behouden. De Braziliaan beschikt in Eindhoven over een aflopend contract, maar de club wil deze graag openbreken. Makkelijk zal dit niet worden, zo schetst Elferink. "PSV lijkt hem een verbeterde aanbieding te moeten doen om een langer verblijf mogelijk te maken."

