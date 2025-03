Eindhovens Dagblad bevestigt: sterkhouder gaat PSV transfervrij verlaten

trekt komende zomer de deur bij PSV achter zich dicht. Het Eindhovens Dagblad bevestigt dat de Franse verdediger na dit seizoen transfervrij gaat vertrekken bij de Eindhovenaren. Dit zou Boscagli na de winterstop hebben aangegeven bij de clubleiding van PSV.

Het ED stelt dat alle partijen nog hebben gekeken of een contractverlenging mogelijk was, maar dat bleek niet het geval. "De kans dat Boscagli zich nog bedenkt en dat PSV dan ook nog met hem door kan, iets wat in theorie mogelijk is, wordt binnen PSV als ultraklein beschouwd", schrijft clubwatcher Rik Elfrink.

Afgelopen zomer kon Boscagli de overstap maken naar het Engelse Brighton & Hove Albion. Hoewel de 27-jarige Fransman zelf dolgraag de transfer wilde maken, stak PSV daar een stokje voor. De Eindhovenaren vonden de geboden transfersom van zo'n acht miljoen euro en een aantal bonussen te laag.

Bovendien zag PSV de 27-jarige linkspoot als 'een cruciale pion' om dit seizoen prijzen te winnen of in ieder geval Champions League-voetbal veilig te stellen. Met de uitschakeling in de TOTO KNVB Beker en een achterstand van liefst acht punten op koploper Ajax lijkt een prijs onmogelijk, ook omdat uitschakeling in de Champions League nabij is na de 1-7 nederlaag tegen Arsenal.

PSV gaat snel op zoek naar een vervanger

Volgens het Eindhovens Dagblad gaat PSV snel bezig om een nieuwkomer te strikken voor het komende seizoen. Waarbij het volgens de krant voor de hand ligt dat het een linksbenige centrale verdediger zal zijn, waarmee de Eindhovenaren ook internationaal voor de dag kunnen komen. PSV heeft met Adamo Nagalo, Ryan Flamingo en Armando Obispo in ieder geval nog drie verdedigers vastliggen.

