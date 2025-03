Been geeft waarschuwing af aan Ajax: 'Daarna kunnen we zeggen of de titelstrijd beslist is'

Ondanks het feit dat koploper Ajax een voorsprong van acht punten op naaste belager PSV heeft, is het volgens Mario Been nog geen uitgemaakte zaak dat de ploeg van trainer Francesco Farioli kampioen wordt. Daarbij wijst de analist op het programma dat Ajax de komende weken voor de kiezen krijgt. Ook de strijd om plek drie is in de ogen van Been nog niet beslist.

"Laten we het nog heel even afwachten", aldus Been in gesprek met ESPN. "Ajax krijgt nu achter elkaar AZ en PSV. De selectie van Ajax wordt ook steeds dunner. Nu zijn Pasveer en Brobbey weer uitgevallen. PSV heeft natuurlijk Dest weer terug. Met hem op rechts en Mauro op links hebben ze weer voetbal op de flanken. Over drie weken is PSV-Ajax, daarna kunnen we zeggen of het nog spannend wordt of dat het beslist is."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ronald Koeman geeft zijn eerlijke mening over Francesco Farioli

Niet alleen de titelstrijd is nog spannend volgens Been, ook de strijd om plek drie in de Eredivisie, die recht geeft op voorronde Champions League, is nog helemaal open. "Feyenoord wint zijn wedstrijdjes ook niet makkelijk", erkent de analist. "Het speelt denk ik ook een rol of AZ nog een ronde verder gaat in Europa. Voor Feyenoord is dat normaal gesproken klaar. Maar als AZ doorgaat, hebben ze nog twee loodzware wedstrijden extra."

LEES OOK: Voetbal International weet wanneer Bosz wordt ontslagen door PSV

Vooralsnog heeft het FC Utrecht van trainer Ron Jans de derde plaats nog in handen. "Utrecht heeft gistermiddag laten zien dat het aanvallend goed staat. De buitenspelers zijn geblesseerd, dus spelen ze met twee spitsen en dat pakt heel goed uit. Iedereen, ik ook, had verwacht dat ze tegen deze tijd wel zou zijn weggezakt, maar ze staan nog steeds derde", vervolgt Been.

Strijd onderin Eredivisie 'een loterij'

Been heeft ook nog aandacht voor de strijd onderin, waar het verschil tussen nummer 8 Fortuna Sittard (32 punten) en nummer 16 Willem II (24 punten) gering is. "Daar is het al helemaal een loterij. Willem II maakt na de winterstop een vrije val en die staan ineens onder de streep. En nacompetitie is de laatste jaren een garantie voor degradatie", beseft Been. "Het verschil tussen de nummer 10 en de nummer 16 is nog steeds maar vier punten. Dat maakt de competitie zo mooi en spannend. Voor RKC en Almere City gaat het wel heel lastig worden."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Het resterende programma van Ajax en PSV in de Eredivisie

De titelstrijd in Nederland gaat tussen Ajax en PSV. Dit is hun resterende programma.