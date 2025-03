Ronald Koeman geeft zijn eerlijke mening over Francesco Farioli

Ronald Koeman vindt Francesco Farioli een heel ‘interessante’ trainer, zo vertelt hij bij Studio Voetbal. De oefenmeester krijgt de nodige kritiek voor het spel dat Ajax met regelmaat op de mat legt, maar volgens de bondscoach kunnen we in Nederland nog wel het nodige van de Italiaan leren.

Na een dramatisch verlopen vorig seizoen stevent Ajax in het eerste jaar onder Farioli direct af op de landstitel. Met nog negen wedstrijden te spelen hebben de Amsterdammers een voorsprong van acht punten op nummer twee PSV. Toch bestaat er al weken kritiek op de Italiaanse oefenmeester wegens het vertoonde spel van Ajax, zo ook zondagavond bij Studio Voetbal. Nadat Arno Vermeulen en Pierre van Hooijdonk hun zegje hebben gedaan, wordt Koeman gevraagd wat hij van Farioli vindt.

“Natuurlijk kan het voetballend allemaal veel beter”, ziet ook de bondscoach. Toch heeft Farioli ook een goede indruk op Koeman achtergelaten toen de twee elkaar hebben gesproken toen de keuzeheer aanwezig was bij een training van Ajax. “Interessant, absoluut”, stelt hij over het gesprek met de Italiaan.

Vermeulen wil graag weten wat Koeman precies interessant vindt aan Farioli. “Hoe hij kijkt naar voetbal. Wat hij bewust doet met zijn spelers, het wisselen, ook tijdens wedstrijden, en rust geven aan spelers. Dat is best wel interessant, ook omdat het iemand van buiten Nederland is. Waarom kunnen we daar ook niet van leren? Wat hij doet, vind ik heel knap”, besluit de bondscoach.

