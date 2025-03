Van Hanegem windt zich op om Ajax: ‘Mensen die dat zeggen hebben nooit gevoetbald’

Bas Nijhuis wilde overduidelijk geen strafschop geven aan Ajax in de wedstrijd tegen PEC Zwolle, zo viel Willem van Hanegem op. Dit heeft volgens het Feyenoord-icoon niets te maken met het feit dat het de Amsterdammers betreft, maar dat er zo veel gedoe is rondom de handsregel. De bal ging uiteindelijk wel op de stip, waarna voor de enige treffer in de wedstrijd tekende.

Ajax wist zondagmiddag bij PEC Zwolle de tiende competitiewedstrijd op rij te winnen. Een rake strafschop van Taylor na hands van Anselmo MacNulty zorgde voor de enige treffer van de wedstrijd. Nijhuis legde de bal in eerste instantie niet op de stip, maar na ingrijpen van VAR Alex Bos kende hij met overduidelijk veel tegenzin toch een penalty toe.

“Ook mij viel het op dat Bas Nijhuis met tegenzin Ajax een penalty gaf in Zwolle”, begint Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Nee, dat heeft niets met Ajax te maken, maar met dat gehannes met die handsregel.” Volgens de voormalig voetballer had MacNulty namelijk ‘helemaal niet de intentie’ de bal met de hand tegen te houden. “En de mensen die zeggen dat je dan maar met je handen op je rug een schot moet blokken, hebben nooit gevoetbald. Als er iets onnatuurlijk is, is het een hard schot met de handen op de rug tegemoet treden.”

Van Hanegem vindt dan ook niet dat het probleem met Ajax of MacNulty te maken heeft, maar met het feit dat de handsregel nogal willekeurig aanvoelt. “Het is dit keer wel een penalty en volgende week of vorige week niet”, illustreert hij dat. “Davy Klaassen blokte eerder dit seizoen toch op een nog duidelijkere manier een schot met zijn handen, maar Go Ahead Eagles kon fluiten naar de strafschop. En bij NEC krijgen ze dit soort momenten na de winterstop wel tegen maar dus nooit mee. Dát is frustrerend.” Volgens Van Hanegem had Nijhuis er dan ook goed aan gedaan als hij tegen Bos had gezegd dat hij het niks vond. “Dat is beter dan met tegenzin naar de stip wijzen.”

