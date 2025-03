Valentijn Driessen trekt zeer pijnlijke conclusie voor Ajax

Ajax is alles wat de club uniek maakt verloren, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De Amsterdammers stonden erom bekend aanvallend en attractief voetbal te spelen, maar dit seizoen volgt het spel de Italiaanse filosofie van Francesco Farioli. Daarmee is volgens de journalist dat wat Ajax uniek maakt verdwenen, wat hij de schuld vindt van beleidsbepalers Alex Kroes en Marijn Beuker. Hij verzoekt ze het volgend seizoen anders te doen.

Bij Ajax heeft Farioli het sinds afgelopen zomer voor het zeggen. Na twee mindere seizoenen, waarbij vooral de vorige rampzalig verliep, weet Ajax weer consistent resultaat te boeken in de Eredivisie. Tegen alle verwachtingen in staan de Amsterdammers negen wedstrijden voor het einde bovenaan in de competitie, met een voorsprong van acht punten op PSV. Daarmee koerst de ploeg van Farioli hard op het eerste kampioenschap sinds 2022 af.

De laatste wedstrijden laat Ajax vooral zien heel erg solide te zijn, waarbij het na een doelpunt massaal de voorsprong verdedigt. Een Italiaanse filosofie, ziet Driessen. Die wijkt enorm af van waar Ajax om bekend staat. “Dat unieke DNA heeft van Ajax een wereldbekend merk gemaakt, maar is dit seizoen losgelaten. Ajax is nu een dertien in een dozijn-club”, klinkt het pijnlijke oordeel van de verslaggever. Die wil de schuld hiervan niet bij Farioli leggen. “Want hij hangt nu eenmaal een andere, Italiaanse voetbalfilosofie aan.”

De verantwoordelijkheid voor het spel dit jaar ligt juist bij directeuren Kroes en Beuker, zo vindt Driessen. “Terecht zullen zij feestvieren als ze met Ajax in hun eerste volledige voetbalseizoen kampioen worden.” Toch ziet de journalist het volgend seizoen graag anders. “Het valt te hopen dat zij daarna het erfgoed van Ajax weer omarmen en niet verder verkwanselen als de club zich weer op het hoogste Europese podium presenteert”, roept hij het bestuurlijke duo op. “Dat ze met de Champions League-miljoenen Ajax met zijn unique sellingpoints weer Ajax laten zijn. En niet het Ajax van de Eredivisie tegen Almere City FC en PEC Zwolle, want misschien los van de drie punten zit daar niemand op te wachten.”

