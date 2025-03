Koeman laat Ajax-speler links liggen: 'Op dit moment geen optie'

Bondscoach Ronald Koeman sluit een terugkeer van in het Nederlands elftal voorlopig uit. De 33-jarige aanvaller van Ajax zou een oplossing kunnen zijn op de rechtsbuitenpositie, maar is sinds september 2023 al niet meer opgeroepen voor Oranje.

Nederland speelt in de komende interlandperiode het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Koeman schuift zondagavond aan in Studio Voetbal en gaat in op de rechtsbuitenpositie, in de woorden van NOS-commentator Arno Vermeulen een 'problematische plek' in Oranje. "Daar hebben veel mensen een kans gehad, maar niemand heeft die eigenlijk echt gepakt", aldus Vermeulen.

Koeman beaamt dat veel opties voor de rechtervleugel liever op een andere plek spelen, zoals bijvoorbeeld Xavi Simons. "Jeremie Frimpong is eigenlijk een rechtsbuiten, die speelt bij Leverkusen niet rechtsback. En Donyell Malen kan goed aan de rechterkant spelen, maar speelt niet alles bij Aston Villa. Het is duidelijk dat het aan de rechterkant anders is dan op links." Vermeulen oppert vervolgens dat Justin Kluivert bij Bournemouth goed in vorm is en vraagt of dat voor Koeman een optie op rechtsvoor zou zijn. "Nee, ik zie hem meer als kandidaat om op de 10-positie te spelen."

'Als hij aan de bal is gebeurt er iets bij Ajax, iets onverwachts'

Pierre van Hooijdonk vraagt vervolgens of Berghuis een optie is. "Nee, op dit moment niet", reageert Koeman. "Als hij aan de bal is, dan gebeurt er iets bij Ajax, iets onverwachts", betoogt van Hooijdonk vervolgens. "Ik denk dat je als bondscoach wel weet je aan hem hebt." Koeman antwoordt: "Het is duidelijk dat Steven een speler is met extra kwaliteiten aan de bal. Maar hij heeft een hele tijd veel blessures gehad, niet veel gespeeld. Dus nu vind ik het nog iets te vroeg", aldus de bondscoach.

Berghuis speelde tot op heden 46 interlands voor Oranje en was daarin tweemaal trefzeker. De technicus debuteerde in 2016 onder toenmalig bondscoach Danny Blind in een oefeninterland tegen Ierland (1-1). Met het Nederlands elftal was Berghuis actief op het EK van 2020 (dat vanwege de covid-pandemie een jaar later werd gespeeld) en het WK van 2022 in Qatar. In september 2023 zat hij voor het laatst bij de selectie en fungeerde hij als invaller in de slotminuut in een EK-kwalificatieduel met Ierland (1-2 winst).

