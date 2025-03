Voetbal International weet wanneer Bosz wordt ontslagen door PSV

Mocht de chemie tussen Peter Bosz en de spelersgroep van PSV verdwijnen, zullen de Eindhovenaren vroegtijdig afscheid gaan nemen van de trainer, zo stelt Voetbal International. Ook mag de tweede plaats en daarmee directe plaatsing voor de Champions League niet in gevaar komen.

PSV draait een zeer moeizame tweede seizoenshelft. Waar de ploeg van Bosz in de winterstop nog ruim aan kop ging in de Eredivisie, staat inmiddels Ajax bovenaan met een voorsprong van acht punten op de concurrent uit Eindhoven. Nadat PSV vorige week in eigen huis met liefst 1-7 afging tegen Arsenal in de Champions League, begonnen de twijfels over de toekomst van Bosz toe te nemen. Algemeen directeur Marcel Brands maakte afgelopen weekend duidelijk dat de oefenmeester niet hoeft te vrezen voor zijn baan, waarna zaterdagavond in Eindhoven werd gewonnen van sc Heerenveen (2-1).

Hoewel de clubleiding aangeeft op dit moment nog achter Bosz te staan, denkt VI dat er spoedig een moment kan ontstaan waardoor dat niet meer het geval is. De zege op Heerenveen hield het beetje hoop dat men in Eindhoven nog heeft op een nieuwe landstitel in leven, maar in realiteit lijkt plek twee het hoogst haalbare. Daarmee zou PSV zich plaatsen voor de competitiefase van de Champions League, wat zo’n vijftig miljoen euro oplevert. “Komt plek twee ernstig onder druk, dan lijkt ingrijpen onvermijdelijk”, schrijft het weekblad.

Toch is er een belangrijkere reden om de trainer de laan uit te sturen, dan wanneer de resultaten tegenvallen. “Dat is als de chemie er tussen de coach en de spelersgroep niet meer is.” Guus Til gaf na de wedstrijd tegen Heerenveen aan dat deze er ‘soms wél en soms niet’ is. “Als de chemie weg is, voeren spelers meestal niet (goed) uit wat de trainer van ze eist en dat is in de speelstijl van Bosz funest.” Voorlopig houdt de trainer vol dat het met de chemie ‘goed zit’. “Als dat niet zo zou zijn dan vind ik oprecht dat ik de eerste moet zijn die moet opstappen”, gaf Bosz aan na de wedstrijd.

