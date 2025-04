'Dat is de zwakke plek bij PSV, daar maken ze zich zorgen om'

Rik Elfrink verwacht dat PSV zich meer zorgen maakt om de derde plek dan om de titelstrijd. Dat vertelt de PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad in de AD Voetbal podcast. De ploeg van Peter Bosz moet nog tegen nummer drie Feyenoord en Elfrink ziet ‘de zwakke plek’ van PSV voor dat duel.

Presentator Etienne Verhoeff vraagt in de podcast aan Elfrink: “Is er nu toch nog sprake van titelkoorts in Eindhoven, of is er nog steeds berusting dat Ajax kampioen wordt? Hoe moeten we dat nou zien?” “Nee niet echt”, luidt het antwoord. Elfrink wijst op verschillende voorspellende statistieken: “Daar staat dat Ajax 96 procent kans heeft op de titel en PSV vier procent."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Gijp beticht Luuk de Jong van glasharde leugen

“Ik denk dat dat ook prima het gevoel in Eindhoven omschrijft”, gaat de journalist verder. “Er is een waterkansje, maar het zal vooral van Ajax afhangen. Als ze bij Ajax de bibbers krijgen, of yoghurt in de benen krijgen, dan kan het nog.” Verhoeff vraagt Elfrink: “Hebben ze in Eindhoven nu wel bibbers voor de wedstrijd die ze tegen Feyenoord gaan spelen, straks op 11 mei?”

Die kans schat de PSV-watcher groter in: Nou ja, dat is natuurlijk wel een wedstrijd die kan bepalen of PSV tweede gaat worden. Feyenoord heeft ook niet de beste fase, alleen Feyenoord heeft natuurlijk ook Igor Paixão, die in topvorm is. Zet hem eens tegenover Richard Ledezma.” Elfrink lacht: “Je weet waar ik heenga. Dat is toch de zwakke plek op dit moment bij PSV. Dat is wel iets waar ze zich, denk ik, een beetje zorgen om maken.”

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Woede bij PSV om bespottelijk moment van Danny Makkelie 🔗

👉 Mohamed Ihattaren vertelt eerlijk wat hij van Noa Lang vindt 🔗

👉 Bakayoko valt van zijn voetstuk: 'Vorig jaar riep hij nog...' 🔗

👉 Sneijder: 'Ik verzin het niet: Perisic heeft dit écht gezegd' 🔗

👉 'PSV toont interesse in droomaanwinst Ajax' 🔗