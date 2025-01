'Noa Lang baalt, maar zet hakken niet in het zand'

baalt ervan dat PSV niet van zins is om hem deze winter te laten vertrekken naar Napoli, maar blijft zich desondanks professioneel opstellen richting zijn werkgever. Dat schrijft clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De koploper van de Serie A heeft de 25-jarige buitenspeler in het vizier als opvolger van Khvicha Kvaratskhelia, zo werd eerder op de ochtend onthuld door transferjournalist Mounir Boualin.

Napoli zag Kvaratskhelia, een van de grote uitblinkers in het elftal dat in 2023 kampioen van Italië werd, deze winter een absolute toptransfer maken. Paris Saint-Germain telde maar liefst 70 miljoen euro neer om de Georgiër, bijgenaamd Kvaradona, naar Parijs te halen. In de zoektocht naar een opvolger werd de koploper van de Italiaanse competitie eerder al gelinkt aan Alejandro Garnacho (Manchester United), maar is ook Lang op de radar verschenen, zo meldt Boualin woensdagochtend.

Het nieuws van Boualin wordt later op de ochtend bevestigd door onder meer De Telegraaf en PSV-watchers Marco Timmer (Voetbal International) en Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad). Telegraaf-verslaggever Jeroen Kapteijns schrijft dat Napoli 'mondeling heeft aangegeven' ruim 25 miljoen euro voor Lang over te hebben, waarbij de speler zelf 'een vertrek naar de Serie A helemaal ziet zitten'. Timmer meldt op X dat het contact vooralsnog via een tussenpersoon verloopt en dat PSV en Napoli niet rechtstreeks met elkaar gecommuniceerd hebben. De absentie van Lang tegen Liverpool is volgens Timmer enkel te wijten aan ziekte en zou dus niets te maken hebben met de transferperikelen. Elfrink schrijft op zijn beurt op het sociale medium dat er ('via een tussenpersoon') een mondeling bod is uitgebracht, dat door PSV 'afgewimpeld' zou zijn.

'Lang baalt ervan en wil vertrekken bij PSV'

In een artikel dat later op de ochtend op de website van het Eindhovens Dagblad wordt gepubliceerd, schrijft Elfrink dat PSV 'in deze fase van de transferperiode voor dat bedrag (25 miljoen euro, red.) geen zaken meer wil doen' en dat technisch directeur het mondelinge bod van Napoli, dat zo'n anderhalve week geleden via een tussenpersoon werd gedaan, heeft beantwoord met een duidelijke 'nee'. "Lang baalt ervan en wil vertrekken bij PSV", weet Elfrink. Toch zou de aanvaller niet van plan zijn om een transfer te forceren. De medische staf van PSV zou bijvoorbeeld daadwerkelijk hebben vastgesteld dat Lang ziek is toen hij zich op de club meldde om onderzocht te worden. "Hij zet de hakken dus niet in het zand en blijft professioneel. Wel wil Lang absoluut de transfer naar Napoli maken", aldus Elfrink.

Nieuws van collega’s @MounirBoualin en @JeroenKapteijns. Noa Lang op de radar bij Napoli, maar via een tussenpersoon. geen contact tussen clubs zo lijkt het. #PSV zal Lang ook niet zomaar laten gaan. De linksbuiten is overigens ziek, absentie niks met andere zaken te maken… — Marco Timmer (@marcotimmer) January 29, 2025 Situatie Napoli en Lang: PSV heeft een mondeling bod van een tussenpersoon anderhalve week geleden afgewimpeld. Zo meer op #ED. — Rik Elfrink (@RikElfrink) January 29, 2025

