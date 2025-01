Pep Guardiola laat zich op zijn persconferentie plots kritisch uit over Noa Lang

Manchester City-trainer Pep Guardiola was dinsdagavond op zijn persconferentie naar aanleiding van het belangrijke thuisduel met Club Brugge in de Champions League plots kritisch over . Club Brugge speelde in het seizoen 2021/22 twee keer tegen Manchester City en volgens Guardiola maakte de aanwezigheid van de Nederlandse aanvaller het wat makkelijker voor zijn team.

Manchester City speelt woensdagavond een cruciale thuiswedstrijd tegen Club Brugge. De formatie van Guardiola heeft er een potje van gemaakt in de competitiefase van de Champions League en bungelt aan de rand van uitschakeling. Manchester City heeft een overwinning nodig om zich te verzekeren van een plekje in de tussenronde. Guardiola is echter op zijn hoede voor de tegenstander uit België. “Het wordt zwaar. We kennen Club Brugge nog van drie jaar geleden. Weet je: als je twintig wedstrijden niet meer verloren hebt, dan ben je gewoon goed. Ik zag vorige week de wedstrijd tegen Juventus. Ze wonnen van Aston Villa, speelden goed bij Celtic en bij AC Milan”, zo wordt Guardiola geciteerd door Het Nieuwsblad.

Guardiola noemt Club Brugge ‘ongelooflijk consistent en solide’. “Ze geven amper kansen weg. Aan de bal zijn ze uitstekend. Op het middenveld hebben ze verschillende variaties. En hun mandekking is oncomfortabel voor de tegenstander. Ze hebben stappen gezet in vergelijking met drie jaar geleden. Op het vlak van patronen, maar ook qua agressiviteit”, zo klinkt het. Manchester City won in 2021 in de groepsfase van de Champions League twee keer met ruime cijfers van Club Brugge. In België werd het 1-5, in het eigen Etihad Stadium kreeg Club Brugge met 4-1 klop. Lang had in beide wedstrijden een basisplaats, maar kon geen potten breken. Sterker nog: “Ik herinner mij hun vleugelspeler toen nog, Noa Lang. Hij was verdedigend niet zo goed. Daar konden we hen afstraffen”, aldus Guardiola.

Guardiola onder de indruk van Club Brugge

Volgens Guardiola komen zulke ‘zaken’ nu niet meer voor bij Club Brugge. “Elke speler doet éxact wat er gevraagd wordt. Hun verdedigende middenvelder Jashari, bijvoorbeeld. Hoe hij beweegt en bepaalde zones van het veld bestrijkt… En dan is er natuurlijk nog Vanaken. Een uitzonderlijke speler. Voor lange ballen of om spelers met snelheid te lanceren. En in de combinatie”, zo was Guardiola lovend over de tegenstander van woensdagavond, die ook nog in de race is om een plekje bij de bovenste 24 ploegen te bemachtigen. Sterker nog: Club Brugge is de huidige nummer twintig. Bij een nederlaag in Manchester moet het echter wel hopen dat de resultaten op andere velden gunstig zijn. Na de verrichtingen van vorige week wordt er in België zelfs gevreesd voor een salonremise bij VfB Stuttgart - Paris Saint-Germain.

