Razendspannende ontknoping in de Champions League: vrees voor salonremise in Duitsland

Club Brugge pakte dinsdagavond een punt tegen Juventus en leek daarmee uitstekende zaken te doen in de strijd om een ticket voor de tussenronde van de Champions League, maar 24 uur later zag het er al heel anders uit voor de regerend kampioen van België. De ploeg van trainer Nicky Hayen heeft plaatsing weliswaar in eigen hand, maar wacht in de laatste speelronde een bezoek aan Manchester City. De Engelse kampioen móét winnen en mocht dat gebeuren is Club Brugge afhankelijk van de resultaten op de andere velden, en dan is zelfs een salonremise tussen VfB Stuttgart en Paris Saint-Germain niet uitgesloten.

Club Brugge is bezig aan een prima seizoen. In de Jupiler Pro League is de achterstand op koploper KRC Genk slechts één punt en in de Champions League zijn er na zeven wedstrijden elf punten verzameld. Blauw-Zwart pakte dinsdagavond dus nog een punt tegen Juventus, waarmee Hayen en zijn manschappen goede zaken leken te doen in de strijd om een plekje in de volgende ronde van het miljardenbal. Maar door de resultaten op woensdag ziet het er opeens een stuk minder rooskleurig uit voor Club Brugge. “Dinsdag was het nog hosanna, donderdag ziet de wereld er al anders uit. De verrassende zege van Feyenoord tegen Bayern, de ommekeer van PSG tegen Manchester City, de zege op het laatste moment van Celtic tegen Young Boys… zowat alle resultaten zaten tegen”, zo schrijft Het Nieuwsblad dan ook.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Belgische media zijn om meerdere redenen stomverbaasd na Feyenoord - Bayern München

Zware uitwedstrijd in Manchester

Club Brugge sluit de competitiefase van de Champions League volgende week woensdag af met de zware uitwedstrijd tegen Manchester City. De formatie van coach Pep Guardiola flirt met uitschakeling in het miljardenbal. Manchester City leek woensdagavond dankzij twee snelle doelpunten na de rust op weg naar een cruciale overwinning bij PSG, maar de Fransen knokten zich terug en trokken uiteindelijk zelfs aan het langste eind (4-2). “Met een punt is Club Brugge altijd zeker van de volgende ronde, maar Manchester City moet door het verlies bij PSG woensdag absoluut winnen om door te stoten en zal alles op alles zetten”, blikt Het Nieuwsblad alvast vooruit. En dan wordt er natuurlijk gekeken naar de resultaten op de andere velden. “Indien Club Brugge verliest, springt Manchester City al zeker over hen en is Blauw-Zwart afhankelijk van de andere resultaten. Benfica, PSG, Sporting, Stuttgart en Dinamo Zagreb kunnen dan ook allemaal over Club springen.”

Als vier van de hierboven vijf genoemde clubs volgende week inderdaad winnen en Club Brugge gaat onderuit in Manchester, dan zijn de Belgen uitgeschakeld. “Voor Benfica, PSG, Sporting en Stuttgart volstaat een gelijkspelletje dan al om voor Blauw-Zwart te komen in de stand. Club Brugge zal heel hard moeten duimen dat één van die vier onderuit gaat, want de kans dat Dinamo Zagreb nog over Club Brugge springt is veel minder groot. De Kroaten moeten dan winnen van AC Milan én ook nog hun doelsaldo met zes doelpunten verbeteren tegenover dat van Club Brugge”, zo klinkt het. Benfica neemt het op de laatste speeldag op tegen Juventus (uit), terwijl voor Sporting de thuiswedstrijd tegen Bologna op het programma staat. “Vervelend voor Club Brugge: PSG en Stuttgart spelen tegen elkaar en weten nu al dat ze allebei gekwalificeerd zijn als ze gelijk spelen”, aldus Het Nieuwsblad.

LEES OOK: Opvallend: Nederlandse trainer duikt op in De Kuip tijdens Feyenoord - Bayern

Doemscenario

Een salonremise valt dus niet uit te sluiten. “In dat geval moet Club Brugge heel hard hopen dat Juventus zijn bijnaam als kampioen van de gelijke spelen niet opnieuw alle eer aan doet tegen Benfica, of dat het al uitgeschakelde Bologna gaat winnen op bezoek bij Sporting.” Ook Het Laatste Nieuws vreest voor een ‘absoluut doemscenario’ voor Club Brugge. “We willen niet doemdenken, maar stel dat Club verliest bij City en Sporting, Benfica, PSG en Stuttgart - die laatste twee spelen tegen elkaar - gelijkspelen of winnen, is Club alsnog uitgeschakeld. Al die clubs hebben namelijk een beter doelsaldo dan Blauw-Zwart, en het doelsaldo geeft de doorslag als ploegen met een gelijk aantal punten eindigen”, schrijft het medium.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kampioen in je eerste seizoen: hoe speciaal zou huzarenstukje Slot zijn?

Het is nog lang niet zeker, maar de kans is toch aardig groot dat Arne Slot de titel gaat pakken in zijn eerste seizoen bij Liverpool.