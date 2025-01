Manchester City valt uit top-24 Champions League na spektakelstuk in Parijs

Paris Saint-Germain tegen Manchester City noemen we ook wel El Cashico, vanwege de manier waarop de clubs gerund worden. Beiden zijn relatieve nieuwkomers in de Europese top en hebben karrevrachten aan kwaliteit in het elftal. Bij het onderlinge duel delen ging PSG er met de volle buit vandoor, het is 4-2 geworden in Parijs.

De wedstrijd begon relatief saai. Het was een tactisch schaakspel tussen Pep Guardiola en Luis Enrique. De Spanjaarden hebben in hun spelerscarrière bijna 150 wedstrijden samen gespeeld, waardoor ze ingespeeld zijn op elkaars manier van denken over het mooiste spelletje van de wereld.

Maar daarom moesten de twee oefenmeesters ook heel erg wennen aan elkaars ploegen. In de eerste helft was een handjevol kansen te tellen met in de slotfase van de eerste helft een afgekeurd doelpunt. Achraf Hakimi dacht met een bekeken schuiver zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar de VAR greep in vanwege buitenspel. Het bleef 0-0, maar beide ploegen hadden al het spektakel voor de tweede helft bewaard.

Jack Grealish kwam na de rust in het veld, hij was al na vijf minuten in de tweede helft verantwoordelijk voor de openingstreffer. Een afvallende bal kwam voor de voeten van de Engelsman, die niet nadacht en verwoestend uithaalde. Hij vond de bovenhoek en zorgde zo voor een hoop vreugde.

Drie minuten later was het Erling Braut Haaland die de voorsprong verdubbelde. Hij stond op de juiste plek, op het juiste moment.

Die twee mokerslagen kwamen de Fransen echter heel snel te boven. Drie minuten na de 0-2 maakte Ousmane Dembélé, ook een invaller, de 1-2. Bradley Barcola liet zijn directe tegenstander zijn hielen zien, bewaarde het overzicht en gaf Dembélé een niet te missen kans.

Vijf minuten later was Barcola de doelpuntenmaker, op aangeven van Desire Doue.

In de blessuretijd gooide Goncalo Ramos de wedstrijd in het slot. Er werd in eerste instantie gefloten voor buitenspel, maar na ingrijpen van de VAR bleek dat niet het geval te zijn en zo konden de Parijzenaren een feestje vieren.

Wat betekent dit voor de ranglijst?

Feyenoord was gebaat bij een gelijkspel. Aangezien de Rotterdammers zelf hebben gestunt in de eigen Kuip tegen Bayern München (2-0), had een gelijkspel ervoor gezorgd dat de Rotterdammers al een ticket voor de tussenronde hadden. Nu hangt het af van volgende week.

PSG stijgt naar plek 22 op de ranglijst en Manchester City valt voor nu buiten de boot. De Engelsen staan 25e.