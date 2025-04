Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie voert één wijziging door tegen PEC Zwolle

Feyenoord-trainer Robin van Persie wijzigt zijn opstelling voor de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle op één positie ten opzichte van het uitduel met Fortuna Sittard op 12 april. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Waar in Limburg nog verrassend genoeg aan de aftrap verscheen, neemt tegen PEC Zwolle ‘gewoon’ weer plaats op het middenveld.

Hwang maakte afgelopen zomer de overstap van Rode Ster Belgrado naar Feyenoord en had niet veel tijd nodig om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving. De Zuid-Koreaan nam zijn ploeg meteen op sleeptouw en was in de eerste seizoenshelft misschien wel dé grote uitblinker in het elftal van toenmalig trainer Brian Priske. Helaas voor Feyenoord worstelde ook Hwang lang met zijn fitheid, waardoor hij na de jaarwisseling veel wedstrijden aan zich voorbij heeft moeten laten gaan. De middenvelder kampte de voorbije weken opnieuw met pijntjes, waardoor hij het uitduel met AZ aan zich voorbij moest laten gaan en tegen Fortuna Sittard op de bank begon.

Artikel gaat verder onder video

Hwang maakte in Limburg direct na de pauze zijn opwachting en meteen begon het beter te lopen bij Feyenoord, dat dankzij een dubbelslag van Jakub Moder uiteindelijk met 0-2 zou winnen. Daardoor bleven de Rotterdammers in het spoor van PSV. Willen ze dat zo houden, dan moeten ze vrijdagavond ook winnen van PEC Zwolle. PSV versloeg FC Twente donderdagavond met 1-3 en heeft daardoor op dit moment acht punten meer dan Feyenoord, dat dus nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Voor het thuisduel met PEC lijkt Van Persie niet al te veel aan zijn elftal te gaan sleutelen. Het AD verwacht één wijziging ten opzichte van de ontmoeting met Fortuna.

LEES OOK: Van Persie maakt indruk: 'Alles wat hij zegt, neem ik in me op, raakt me in mijn hart'

Timon Wellenreuther verdedigt uiteraard het doel. De defensie wordt gevormd door Givairo Read, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld heeft Hwang naar alle waarschijnlijkheid een basisplaats, met naast zich Antoni Milambo en Moder. Voorin vormen Anis Hadj-Moussa en uitblinker Igor Paixão de flanken. Ayase Ueda staat in de punt. Julián Carranza is er helemaal niet bij. Van Persie vertelde donderdag op zijn persconferentie dat de Argentijn er voorlopig uitligt wegens een blessure. Justin Bijlow, Calvin Stengs, Quinten Timber, Bart Nieuwkoop en Jordan Lotomba zijn zoals bekend eveneens niet beschikbaar.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Hartman; Hwang, Milambo, Moder; Hadj-Moussa, Ueda, Paixão.

Het duel tussen Feyenoord en PEC Zwolle begint om 21.00 uur.

