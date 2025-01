Belgische media zijn om meerdere redenen stomverbaasd na Feyenoord - Bayern München

Vincent Kompany leed woensdagavond met Bayern München een ontluisterende nederlaag tegen Feyenoord en dat is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven in België. De media in het land van onze zuiderburen besteden uitgebreid aandacht aan het historische duel in De Kuip. Niet alleen omdat Bayern München en Kompany verrassend en hard onderuit gingen, maar ook omdat oude bekende Brian Priske ondanks de zege mogelijk voor het laatst op de bank zat bij Feyenoord.

“Vincent Kompany zal zich zijn trip naar Rotterdam ongetwijfeld iets anders hebben voorgesteld. Je moet het gezien hebben om het te geloven, maar uit bij Feyenoord verloor Bayern met 3-0”, zo begint Het Laatste Nieuws veelzeggend. “Dat het onverdiend was, dat zal ze in Rotterdam worst wezen. Ter illustratie: in de eerste helft schoot Bayern veertien keer op doel, tegenover de drie pogingen van Feyenoord. Bovendien hadden de Duitsers ook liefst 79 procent balbezit voor de pauze. Maar wat koop je daarmee? Juist ja: helemaal niks.”

Santiago Giménez en Justin Bijlow groeiden uit tot de absolute uitblinkers bij Feyenoord. Giménez, die eerder op de dag nog nadrukkelijk werd gelinkt aan een overstap naar AC Milan, toonde met twee doelpunten, waarvan zijn eerste een hele fraaie was, opnieuw zijn klasse. Bijlow, die het seizoen nog begon als tweede keus achter Timon Wellenreuther, zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat Feyenoord zijn doel schoon hield. “Vooral Coman en Kane vonden een uitstékende goalie Bijlow op hun weg en aan de overzijde sloeg de onvermijdelijke Giménez twee keer toe. Eerst profiteerde hij van mistasten van Kim Min-Jae om Neuer te fusilleren, nadien schoot hij raak vanop de site nadat de pas ingevallen Guerreiro Stengs (ex-Antwerp) tegen de grond had gewerkt in de zestien. En zo was 2-0 dus de ruststand - zó onrechtvaardig kan voetbal zijn”, zo zag HLN.

Het Nieuwsblad zag dat Bayern München na de openingstreffer van Giménez meer dan genoeg kansen kreeg om de stand in evenwicht te brengen. “Maar de bal wilde er niet in voor de troepen van Kompany. Vooral ook omdat Feyenoord-doelman een heel sterke partij speelde. En het werd nog beter voor Feyenoord, want op slag van rust versierde Calvin Stengs ook nog een penalty na een domme overtreding van Guerreiro. Giménez strafte het genadeloos af: Bayern aan de rust 2-0 in het krijt. En dat met veertien schoten en maar liefst tachtig procent balbezit. Kompany stond er in de gietende regen maar beteuterd bij”, zo klinkt het.

Vreemde avond voor Priske

Hoe uitzonderlijk de prestatie van Feyenoord ook mag zijn, ook de Belgische media ontkomen er niet aan om in te gaan op het mogelijke ontslag van Priske. Onze zuiderburen kennen de Deense coach goed. Hij was in het verlezen immers nog werkzaam bij Antwerp FC. “Enkele minuten voor de Champions League-wedstrijd van Feyenoord tegen Bayern München sijpelde er vanuit Denemarken opvallend nieuws binnen. Hoewel de ex-coach van Antwerp gewoon zij-aan-zij met Kompany langs de lijn stond, hing het zwaard van Damocles dus spreekwoordelijk boven zijn hoofd”, zo schrijft Sporza over Priske. “In stijl afsluiten dan maar? Jawel, het was een ietwat vreemd beeld, maar op minuut 21 gingen Priske en zijn staf helemaal uit de bol wanneer Giménez de 1-0 voor Feyenoord verrassend op het bord zette”, zo zagen de Belgen.

Het werd voor Priske inderdaad een avond om niet snel te vergeten. De oefenmeester kon weliswaar geen beroep doen op sterkhouders Quinten Timber en In-beom Hwang, maar bedacht een manier om Bayern München te frustreren en zelfs op een forse nederlaag te trakteren. “In de tweede helft werd het alleen maar pijnlijker voor Bayern”, zo zag Het Nieuwsblad. “Het kreeg kans na kans, klokte uiteindelijk af op dertig (!) schoten, maar kreeg geen goal gemaakt. In het slot zorgde Ayasae Ueda (ex-Cercle) zelfs nog voor de 3-0. Een héél pijnlijke avond voor Kompany. Priske had dan weer niet met een groter statement afscheid kunnen nemen.”

