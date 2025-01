'Giménez geeft jawoord aan nieuwe club en dient transferverzoek in bij Feyenoord'

lijkt Feyenoord deze winter te gaan verlaten. Volgens het Italiaanse Milan/22-01-2025/milan-su-gimenez-la-trattativa-con-il-feyenoord-e-le-alternative.shtml?refresh_ce" tt-mode="url">La Gazzetta dello Sport heeft AC Milan een principeakkoord bereikt met de Mexicaanse spits van de Rotterdammers.

De roze sportkrant schrijft dat Giménez in 'de komende uren' aan Feyenoord zal laten weten dat hij de overstap wil maken naar AC Milan. Toch zal een transfer niet makkelijk worden, aangezien Feyenoord heeft laten weten niet mee te werken aan een tussentijds vertrek van de sterkhouders. Zo mag verdediger Dávid Hancko de club deze winter ook niet verlaten.

Giménez leek afgelopen zomer ook al op weg naar een vertrek bij Feyenoord, maar een overgang naar Nottingham Forest ketste af. Ook destijds waren I Rossoneri concreet, alleen waren er toen onvoldoende financiële middelen om de Rotterdammers te overtuigen. Hoewel Feyenoord deze winter niet bereid is om mee te werken aan een transfer, valt er bij een bedrag van veertig miljoen euro wel te praten volgens La Gazzetta dello Sport.

Die transfersom is momenteel nog te fors voor AC Milan, maar mogelijk wil de club Feyenoord tegemoet komen middels een bonusconstructie. Daardoor zou het bedrag in de toekomst alsnog op kunnen lopen naar veertig miljoen euro. Verder hoopt AC Milan op inkomsten door de verkoop van spelers. Zo willen de Milanezen de 23-jarige verdediger Strahinja Pavlovic slijten.

Entourage Giménez gaat zich roeren

Het Italiaanse medium stelt nu dat de entourage van Giménez, die bestaat uit zaakwaarnemer Rafaela Pimenta en vader Christian Giménez, zich met de onderhandelingen gaat bezighouden. De 23-jarige Mexicaan en AC Milan zouden al een akkoord hebben bereikt over de contractvoorwaarden. Iets wat relatief eenvoudig was, omdat de 32-voudig international van Mexico in Rotterdam voor minder dan één miljoen euro netto op de loonlijst staat.

