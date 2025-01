Grote naam van Feyenoord stevig aangepakt: 'Hij brengt veel te weinig'

Valentijn Driessen toont zich in een video-item van De Telegraaf uiterst kritisch op . De aanvallende middenvelder van Feyenoord brengt momenteel veel minder dan van hem mag worden verwacht, stelt de chef voetbal van de ochtendkrant.

Feyenoord beleeft een teleurstellende start van het nieuwe jaar. De eerste wedstrijd van 2025 leverde een 1-2 thuisnederlaag tegen FC Utrecht op. Vervolgens werd in het bekertoernooi weliswaar afgerekend met de amateurs van Rijnsburgse Boys (1-4), maar in de Eredivisie ging het afgelopen weekend weer mis. Op bezoek bij Willem II kwamen de Rotterdammers nog wel op voorsprong via Igor Paixão, maar een snoeihard schot van Jesse Bosch zorgde uiteindelijk voor een puntendeling: 1-1.

Driessen is bepaald niet onder de indruk van het spel van Stengs in Tilburg, zo zegt hij in gesprek met Pim Sedee in een video-item op de website van De Telegraaf. "Nee, die brengt veel te weinig. Aan de bal ziet het er af en toe goed uit, maar zonder bal... Tegen Willem II was er een omschakelmoment en Anis Hadj Moussa, die niet bekendstaat als degene die altijd maximaal omschakelt, sprintte Stengs er nog uit naar achteren om het gevaar van Willem II in te dammen."

'Je hebt het idee dat Stengs een beetje op 80 procent aan het voetballen is'

"Er moet veel meer energie worden geleverd", vervolgt Driessen zijn relaas. "Uiteindelijk gaf hij (trainer Brian Priske, red.) het zelf ook wel toe, dat er veel meer gedaan moet worden. En dat geldt ook zeker voor Calvin Stengs. Je hebt het idee dat hij een beetje op 80 procent aan het voetballen is, dat hij maar niet geblesseerd wil raken", doet Driessen vervolgens een gooi naar de reden van Stengs' tegenvallende prestaties.

