Feyenoord-duo zorgt voor ergernis bij Perez: 'Het gaat allemaal veel te traag'

Kenneth Perez stelt dat het gemis van de sterkhouders en groot was bij Feyenoord. Bovendien konden hun vervangers en niet imponeren tegen FC Utrecht. Sterker nog: Perez is geschrokken van het niveau dat het vervangende tweetal op de mat legde in de topper.

"Feyenoord was niet bij machte om door de Utrecht-muur heen te gaan", steekt Perez van wal bij Dit was het Weekend op ESPN. "Ze missen vandaag natuurlijk Timber en Hwang. Dat is natuurlijk wel echt wat, hè. De vervangers waren vandaag namelijk gewoon echt niet goed genoeg”, wijst de Deen vervolgens naar Zerrouki en Stengs.

“Stengs grossierde in foute ballen en hij kwam eigenlijk niet op tempo. Dit gaat zó langzaam”, aldus Perez, terwijl er enkele matige momenten van de Feyenoord-middenvelder worden getoond. "Zijn rol in de wedstrijd is natuurlijk wel om aanvallende intenties te brengen, maar dat lukte steeds net niet.”

"Als je een goed gegroepeerd en goed georganiseerd Utrecht pijn wil doen, dan kun je niet alleen afhankelijk zijn van, in dit geval, Paixão", vervolgt Perez. "Dan moet er iets gebeuren van de tienen in deze wedstrijd. Stengs en Milambo zijn allebei tienen, ze worden geacht creatieve spelers te zijn, maar vandaag kwam daar heel weinig tot niets uit.”

Zerrouki verloor tweederde van zijn duels

Zerrouki, die het vaker moet ontgelden bij Perez, kon ook geen stempel bij de ploeg van trainer Brian Priske. "Van Zerrouki is het natuurlijk algemeen bekend dat het veel te traag gaat allemaal. Hij is veel te langzaam in zijn handelen en in zijn denken. Zijn rol is om de bal naar de goede kleur te spelen als nummer en dat hij zijn duels wint, maar hij verloor vandaag 67 procent van zijn persoonlijke duels. Dan wordt het lastig."

Perez haalt vervolgens aan dat het 'al langer bekend' is dat Zerrouki een verzwakking is voor Feyenoord. "Als hij speelt, dan gaat allemaal iets langzamer. Hij doet ook wel een aantal goede dingen en had een aantal goede tackles, maar het vervullen van zijn rol lukte niet", besluit de analist over de 26-jarige Algerijn, die in de zomer van 2023 voor zo'n acht miljoen euro de overstap van FC Twente naar Feyenoord maakte.

