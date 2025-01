Ongeloof bij de spelers van Feyenoord: 'Ik snap echt niet dat FC Utrecht wint'

Spelers van Feyenoord zijn zwaar teleurgesteld over de 1-2 nederlaag in eigen huis tegen FC Utrecht. vindt het gezien het spelbeeld ongelooflijk dat de bezoekers uit de Domstad hebben gewonnen in De Kuip. Ook zag Feyenoord domineren.

"We waren dominant, en hadden genoeg kansen om op voorsprong te komen", blikt Trauner - die geen al te beste wedstrijd speelde - op de persconferentie terug: "Dat scoren lukte niet. Ik snap echt niet zo goed hoe Utrecht hier vandaag heeft gewonnen", geeft de Oostenrijker toe: "Het was niet echt verdiend, maar uiteindelijk moeten we in de spiegel kijken."

Stengs vindt dat Feyenoord de wedstrijd tegen FC Utrecht lange tijd domineerde, voornamelijk in de eerste helft: "Ik denk dat we Utrecht onder controle hadden en in de eerste helft de 1-0 moesten maken. We snijden onszelf dan in de vingers door dat niet te doen. Vervolgens komen ze eruit met een counter, terwijl we dat in de rust nog hebben besproken. Dan krijg je een spelhervatting en een counter tegen. Ik denk dat we dat nu al iets te vaak hebben gehad dit seizoen", is de middenvelder kritisch in gesprek met ESPN.

De nederlaag is een zware klap in het gezicht voor Feyenoord. De Rotterdammers staan op de vierde plaats in de Eredivisie en hebben een achterstand van 7 punten op nummer twee Ajax. Daarnaast hijgen AZ en FC Twente de ploeg van Brian Priske in de nek.

