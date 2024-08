Kenneth Perez schrikt van Feyenoorder: 'Nu zien we hem meer en denk ik: wow'

Kenneth Perez is geschrokken van het optreden van Feyenoord-middenvelder in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De middenvelder ontving in de tweede helft zijn tweede gele en dus een rode kaart. Volgens Perez liet dat moment zien dat Zerrouki te traag is in zijn handelen, zowel met als zonder bal.

Feyenoord telde in de zomer van 2023 minstens zeven miljoen euro neer voor de komst van Zerrouki, die al tijden in verband werd gebracht met een overstap naar De Kuip. FC Twente wilde in eerste instantie niet meewerken aan een transfer, maar ging uiteindelijk toch overstag. Feyenoord wilde de middenvelder er dolgraag bij hebben. Nadat hij in zijn eerste seizoen Mats Wieffer nog voor zich moest dulden, is hij onder de nieuwe trainer Brian Priske zeker van zijn plek.

Maar Perez is totaal niet te spreken over de Algerijnse international. “Ik herhaal helaas mezelf, maar daar mag wel een tempotje bij hoor. Dat hij niet snel is zagen we bij het ene moment dat hij een sprint aan moest gaan. Dat zie je bijna nooit meer”, zegt Perez zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN. De Deense analist schrikt echter vooral van de handelingssnelheid van Zerrouki. “In het handelen, daarom ook die rode kaart. Hij komt wéér te laat. Nu zien we hem hele wedstrijden spelen. Vorig jaar was het toch vaak erin en eruit en in de belangrijke, grote wedstrijden waarin ze compact stonden mocht hij spelen. Maar nu komt hij best wel vaak aan de bal…”

En dan gaat het allemaal veel te traag, ziet Perez. “Wat hij doet duurt gewoon heel, héél lang”, verzucht de voormalig voetballer van onder meer AZ, Ajax en PSV. Of Zerrouki daarin nog stappen kan zetten? “Het kán groeien. Loopsnelheid gaat niet meer zo snel vooruit, dat is grotendeels genetisch bepaald. Maar zijn handelingssnelheid, daar schrik ik het meest van. Vorig jaar zagen we hem af en toe, nu zien we hem meer en denk ik: wow.”

