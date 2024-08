Extra pijnlijk: ESPN doet na Sparta - Feyenoord onthulling over wat Priske met Zerrouki van plan was

Feyenoord-middenvelder stond in de tweede helft van het uitduel met Sparta Rotterdam op het punt om gewisseld te worden. Dat vertelde ESPN-verslaggever Sinclair Bischop na afloop van de Rotterdamse derby (1-1). Feyenoord kwam via Quinten Timber na een uur op gelijke hoogte, maar snel na de gelijkmaker ontving Zerrouki zijn tweede gele en dus een rode kaart.

Feyenoord deed in het seizoen 2022/23 meerdere pogingen om Zerrouki vast te leggen. De club wilde daarmee alvast inspelen op een vertrek van Orkun Kökçü. FC Twente was echter niet bereid mee te werken aan een transfer van Zerrouki en veegde meerdere biedingen vanuit Feyenoord van tafel. De Tukkers gingen medio 2023 dan toch overstag en accepteerden uiteindelijk een voorstel van ruim zeven miljoen euro.

Zerrouki slaagde er tijdens zijn eerste seizoen in Rotterdam-Zuid echter niet in een basisplaats te veroveren. Het middenveld met Mats Wieffer, Calvin Stengs en Timber draaide uitstekend en toenmalig trainer Arne Slot zag dan ook geen reden om dingen anders te doen. Zerrouki kwam uiteindelijk tot 36 wedstrijden, maar in de Eredivisie verscheen hij slechts vijftien keer aan de aftrap. Door het vertrek van Wieffer naar Brighton & Hove Albion ontstond er op het middenveld echter plek voor Zerrouki, die onder Brian Priske zeker is van zijn plaats.

Maar in de uitwedstrijd tegen Sparta zakte Zerrouki door de ondergrens. Na een zwakke eerste helft ging het na de rust van kwaad tot erger. Zerrouki kreeg vlak na de gelijkmaker van Timber zijn tweede gele en kon dus met rood vertrekken. Feyenoord-supporters staken hun frustraties niet onder stoelen of banken en die zullen er niet minder op worden. Zerrouki had immers sowieso niet lang meer op het veld gestaan. “Het vervelende voor Feyenoord was dat hij al op de nominatie stond om gewisseld te worden”, zo klonk het namens ESPN-verslaggever Bischop na afloop van het duel op Het Kasteel.

Door de rode kaart van Zerrouki moest Feyenoord-trainer Priske het over een andere boeg gooien. Hij haalde na bijna zeventig minuten spelen Gijs Smal en Timber naar de kant, waarmee laatstgenoemde zichtbaar niet blij was. ESPN-analist Danny Koevermans sprak van een ‘bijzondere’ situatie. “Je zag al die wissels klaarstaan, maar de hele wedstrijd veranderde door dat doelpunt en die rode kaart. De wissels veranderen en er kwam een heel ander idee vanuit Feyenoord.” Feyenoord dacht na een overtreding op Igor Paixão een strafschop te mogen nemen, maar die beslissing werd na ingrijpen door de VAR teruggedraaid. De Rotterdamse derby eindigde zodoende in een 1-1 gelijkspel.

