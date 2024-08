Vink kiezelhard voor Feyenoorder: ‘Wat is het nut van hem opstellen?’

Marciano Vink is niet onder de indruk van . De Algerijn maakte vorig jaar de overstap van FC Twente naar Feyenoord, maar weet in Rotterdam nog niet echt zijn stempel te drukken. Volgens de analist kan Brian Priske zijn middenveld beter op een andere manier invullen.

“Zerrouki, ik weet het niet…”, verzucht Vink in De Eretribune op ESPN. Presentator Jan-Joost van Gangelen geeft aan dat dit al anderhalf jaar het geval is. “Bij Twente was die fantastisch. Ik heb alleen het idee dat hij nu tussen de verdedigers inzakt en van daaruit het spel wil bepalen.”

Volgens de analist is dat niet iets wat de controleur moet doen. “Ik denk dan: blijf weg daar. Je hebt er al drie en sowieso één over die het spel daar kan bepalen.” Karim El Ahmadi denkt dat Zerrouki de opdracht van Priske heeft gehad daar te gaan staan, aangezien Lutsharel Geertruida veel het middenveld inkwam.

“Maar wat is dan het nut van hem opstellen?”, vraagt Vink zich vervolgens hardop af. “Als je Geertruida daarheen schuift, vind je Zerrouki niet goed genoeg op het middenveld. Dan zou ik daar iemand anders opstellen.” De analist noemt vervolgens de namen van Gjivai Zechiël en Quinten Timber, die terugkomt van een blessure. “Je hebt al drie verdedigers, dus je hoeft niet ook nog een verdedigende middenvelder ervoor te hebben.”

