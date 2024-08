Feyenoord stalt Leo Sauer elders in Eredivisie: 'Hij leek onhaalbaar, maar komt nu toch'

Leo Sauer maakt op huurbasis de overstap van Feyenoord naar NAC Breda. Volgens Voetbal International is de transfer bijna afgerond en gaat het om een huurdeal voor de duur van één seizoen.

Bij Feyenoord heeft Sauer weinig uitzicht op speeltijd. De club wil echter wel graag dat hij vlieguren gaat maken en besloot daarom mee te werken aan een verhuur. Zelf wil Sauer ook graag 'investeren in zijn sportieve toekomst', aldus VI. Aanvankelijk leek Sauer onhaalbaar voor NAC, maar met een 'goed verhaal' zouden clubs uit binnen- en buitenland zijn afgetroefd.

“In Breda gaat Sauer de garantie krijgen om een jaar lang op het hoogste niveau speelminuten te maken. NAC zal hem gebruiken als tweede spits of vleugelaanvaller”, zo stelt VI over de achttienjarige aanvaller.

De achttienjarige Sauer speelde tot dusverre achttien duels in de hoofdmacht van Feyenoord. Hij liet vorige maand in een interview met het Algemeen Dagblad weten graag meer minuten voor Feyenoord te maken. “Veel aan spelen toekomen is een van mijn doelstellingen. Ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ik belangrijk kan zijn voor het elftal”, liet hij weten.

