Vertrek uit Rotterdam lijkt niet aanstaande: ‘Ik focus me volledig op Feyenoord’

wil aankomend seizoen voor zijn kans gaan bij Feyenoord. De jonge buitenspeler vertelt tegenover het Algemeen Dagblad dat hij er ‘alles aan gaat doen om belangrijk te zijn voor het team’. Een verhuurperiode spookt daarom ook nog niet door het hoofd van de achttienjarige aanvaller.

Sauer mocht zaterdagmiddag, tijdens de oefenwedstrijd van Feyenoord tegen Cercle Brugge (1-0), zijn opwachting maken als invaller. De fans op Varkenoord waren direct enthousiast. “De band met de fans is geweldig. Ik heb enorm veel zin in dit seizoen”, begint de jonge Slowaak.

Artikel gaat verder onder video

De achttienjarige speelde tot dusverre achttien duels in de hoofdmacht van Feyenoord. Komend seizoen hoopt Sauer op meer minuten in de formatie van Brian Priske. “Veel aan spelen toekomen is een van mijn doelstellingen. Ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ik belangrijk kan zijn voor het elftal”, laat hij weten.

Hoewel de kans klein lijkt dat Sauer een basisspeler wordt, wil de aanvaller niet over een verhuurperiode nadenken. “Ik focus me volledig op Feyenoord”, zegt hij op een besliste toon.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Yankuba Minteh stelt Feyenoord-supporters teleur met pijnlijke opmerking

Yankuba Minteh heeft supporters van Feyenoord teleurgesteld met een opmerking over de stad Rotterdam.