Priske tegen Driessen: 'Ik hoop dat je respecteert dat ik geen antwoord kan geven'

Brian Priske kan niet zeggen of en nog voor Feyenoord spelen na de sluiting van de transfermarkt. De twee middenvelders maakten in de afgelopen weken een goede indruk op Priske, maar desondanks is het nog onzeker hoeveel speeltijd ze kunnen krijgen in het nieuwe seizoen

Milambo maakte zaterdag het enige doelpunt voor Feyenoord tegen Willem II (1-1). Hij kreeg de voorkeur boven Zechiël, die vorige week nog een basisplaats had tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Journalist Valentijn Driessen vraagt op de persconferentie na het duel met Willem II of Milambo (19) en Zechiël (20) verhuurd mogen worden.

“Ik ben heel blij met deze twee jongens. Dat is ook waarom ik ze in deze twee wedstrijden heb laten spelen”, legt Priske uit. “Er liggen zeker nog meer minuten voor ze in het verschiet. Het is moeilijk voor mij om te zeggen wat er tot het eind van de transfermarkt gaat gebeuren. We zijn nog steeds druk bezig met veel verschillende dingen. Het is een heel moeilijke vraag om een duidelijk antwoord op te geven.”

“Misschien gebeurt er in de komende weken iets waardoor de situatie verandert. Ik hoop dat je respecteert dat ik nog niks kan zeggen. Op dit moment ben ik heel blij met deze jongens. Ik heb er niet over nagedacht om ze te verhuren”, maakt Priske duidelijk.

Driessen countert met de opmerking dat Priske als hoofdtrainer het besluit mag nemen. “Het is te makkelijk om te zeggen dat ik alles bepaal”, reageert de Deen echter. “Bij Feyenoord wordt alles in samenspraak besloten, niet door één man. Deze twee spelers zijn afkomstig uit onze eigen jeugd en we willen ze ontwikkelen. Ze hebben het erg goed gedaan in de voorbereiding. Ze hebben indruk op me gemaakt.”

Vervolgens wil Priske weten of Feyenoord nog een linksback gaat halen; op die positie speelt Marcos López nu. “Daar kan ik ook geen direct antwoord op geven. Ik heb gisteren op de persconferentie wel aangegeven dat ik verwacht dat er iets gaat gebeuren. Of het een linksback is, of iets anders… Maar er komt zeker wat bij. We zagen vandaag ook dat we op cruciale momenten te weinig creativiteit hadden.”

