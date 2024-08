Speler van Feyenoord ontvangt forse kritiek tijdens duel met Willem II

Feyenoord kent zaterdagmiddag weinig problemen in de wedstrijd tegen Willem II, maar niet iedere speler van de thuisploeg maakt indruk. Op sociale media klinkt wat kritiek op .

Nieuwkoop heeft als opkomende wingback een belangrijke rol in het 3-4-3-systeem van trainer Brian Priske, maar voldoet volgens meerdere fans niet aan de verwachtingen. Ook journalist Maarten Wijffels toont zich kritisch.

“Nieuwkoop. Zo weinig verfijnd. Net ook weer met onzuivere pass toen ‘t snel moest gaan op de helft van Willem II”, schrijft de journalist van het Algemeen Dagblad in de slotfase van de eerste helft. “Zonde, op een heel interessante positie in ‘t spel van Feyenoord. Je zal daar een hedendaagse Trabelsi, een Arias of een type Karsdorp hebben staan.”

Afgelopen zondag wist Nieuwkoop nog wel te scoren in de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal. Toen kwam hij mee op het zestienmetergebied in en kon hij binnenschieten na een lage voorzet van Santiago Giménez.

Zonde, op een heel interessante positie in t spel van Feyenoord. Je zal daar een hedendaagse Trabelsi, een Arias of een type Karsdorp hebben staan. — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) August 10, 2024 Exact. Harde werker met een veel te laag rendement. — Wouter Cassee (@Wouter_Cassee) August 10, 2024 Het positiespel is best aardig maar het blijft een probleem dat je creativiteit aan de zijkant moet komen van de backs Nieuwkoop en Lopez. #Feyenoord #FEYwil — Berend Aptroot (@BerendAptroot) August 10, 2024 Nieuwkoop is echt middelmaat.. werkelijk nog niks goed gedaan de eerste helft. — pietjeFietsbel (@anuslikker1969) August 10, 2024

