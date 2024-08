Mike Verweij vreest: ‘Het was verbluffend, dan moet Feyenoord drie nieuwe spelers halen!’

Mike Verweij zou het een enorme aderlating voor Feyenoord vinden als deze zomer nog vertrekt bij de Rotterdammers, zo geeft de journalist van De Telegraaf vrijdagmiddag aan in de podcast Kick Off. Recent werd bekend dat Aston Villa de verdediger op een verlanglijstje heeft staan, waardoor er volop gespeculeerd wordt over een vertrek van de aanvoerder van Feyenoord.

Donderdag werd via Fabrizio Romano bekend dat Geertruida op een shortlist van het Engelse Aston Villa staat. Concreet lijkt de belangstelling nog niet te zijn, maar met het aflopende contract waar Geertruida over beschikt lijkt het nog maar de vraag te zijn of de Oranje-international dit seizoen voor Feyenoord uitkomt. Een vertrek zou een enorme aderlating zijn voor de Rotterdammers, stelt Verweij een dag na het nieuws van Romano: “Als Feyenoord hem wil vervangen, dan moet je eigenlijk drie nieuwe spelers halen. Ik vond het echt verbluffend in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, waar hij (Geertruida, red.) overal heeft gestaan. Hij kan gewoon op elke positie spelen”, is Verweij opgevallen.

De journalist van De Telegraaf pleit er dan ook voor dat Feyenoord er alles aan doet om Geertruida langer bij de club te houden: “Moet Feyenoord niet alles in het werk stellen om hem een nieuwe Mister Feyenoord te maken? Hij is zo belangrijk voor dit Feyenoord”, zegt Verweij, waarna collega Marcel Van der Kraan hem uitlegt dat technisch directeur Dennis te Kloese juist daarom al actie heeft ondernomen. “Om die reden heeft Te Kloese hem al een contract aangeboden en dat zal opnieuw een verbetering zijn. Hij zit al bij de topverdieners van Feyenoord en ik denk inderdaad ook dat hij extreem belangrijk is”, legt Van der Kraan uit.

Van der Kraan spreekt de berichtgeving van journalist Martijn Krabbendam, die onlangs stelde dat Geertruida voor een extreem laag bedrag op te halen zou zijn uit De Kuip, tegen: “Feyenoord wilde vorig seizoen dertig miljoen euro. Feyenoord laat hem echt niet gaan voor een habbekrats, die vraagprijs zakt echt niet met twintig miljoen. Er zal nog steeds een flink bedrag op tafel moeten komen als Feyenoord Geertruida wil laten gaan”, weet Van der Kraan.

