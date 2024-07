'Geertruida wil nieuw rugnummer bij Feyenoord: langer verblijf steeds realistischer'

Feyenoord mag hopen op een langer verblijf van . Volgens 1908.nl behoort een contractverlenging 'tot de mogelijkheden', maar stelt Geertruida daar een opvallende wens tegenover. Hij wil graag met rugnummer 7 spelen.

Nummer zeven werd vorig seizoen gedragen door Alireza Jahanbakhsh. Door zijn transfervrije vertrek bij Feyenoord is het nummer vacant. Geertruida speelt sinds het seizoen 2022/23 met rugnummer 4, maar zou nu dus nummer 7 willen hebben bij een volgende contractverlenging. De precieze reden daarvoor is niet duidelijk. Het huidige contract van Geertruida loopt medio 2025 af.

Artikel gaat verder onder video

Geertruida keert maandag terug bij Feyenoord, na zijn vakantie die volgde op de uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK. De reserveaanvoerder van Feyenoord reist mee naar Oostenrijk voor het trainingskamp. "Hij gaat in Oostenrijk getest worden als rechter wingback", weet 1908.nl.

De 24-jarige Geertruida vertegenwoordigt een forse transferwaarde en werd lange tijd gezien als een van de spelers die vermoedelijk een transfer zou maken. Maar bij Feyenoord is nog geen enkele officiële aanbieding binnengekomen. Volgens 1908.nl ziet Geertruida een langer verblijf in Rotterdam 'zeker zitten'. Als een club die uitkomt in de Champions League zich meldt, kan de situatie nog veranderen, maar een extra seizoen bij Feyenoord wordt nu gezien als het meest realistische scenario.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Hancko wil nog steeds naar Atlético, gat van tien miljoen euro tussen vraagprijs Feyenoord en laatste bod'

Feyenoord-verdediger Dávid Hancko staat nog altijd open voor een transfer naar Atlético Madrid, schrijft de Italiaanse transferjournlist Matteo Moretto.