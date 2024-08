Dit gebaar maakten Milambo en Geertruida na de 3-4 tegen PSV

vierde zijn doelpunt tegen PSV met een opvallend handgebaar. Het negentienjarige talent van Feyenoord beeldde een Z uit met zijn vingers, evenals aanvoerder . Die Z staat voor Zuid (Rotterdam-Zuid) en tekent volgens De Telegraaf de interne verbondenheid.

Milambo was na een uur in het veld gekomen als vervanger van Gjivai Zechiël en schoot de 3-4 binnen. De Telegraaf is enthousiast over het tweetal en benadrukt dat Feyenoord moet oppassen dat het ‘geen vreemdelingenlegioen’ samenstelt met spelers uit het buitenland. “Gjivai Zechiël en Antoni Milambo maakten tegen PSV duidelijk dat de club met zulke, zelf opgeleide talenten, minstens zoveel (en misschien wel meer) progressie boekt. En in elk geval veel meer waarde creëert op het veld.”

“Bovendien voelen deze spelers zich helemaal thuis. Wie oplette, zag aanvoerder Geertruida en Milambo samen na een doelpunt het teken van 'Zuid' (Rotterdam-Zuid, waar ze allebei opgroeiden) maken. Het tekent de verbondenheid en uiteindelijk bepaalt dat soort mannen de cultuur en het DNA van de kleedkamer”, stelt de krant.

Trainer Brian Priske wordt geprezen om zijn keuze om jeugdspelers het vertrouwen te geven. “Een dikke plus krijgt de Deense trainer wel voor het durven opstellen van jeugd. Eerst Gjivai Zechiël centraal op het middenveld, daarna Antoni Milambo.”

