Hancko niet blij met uitspraak in podcast van De Telegraaf

is niet blij met de berichtgeving omtrent zijn mogelijke transfer naar Atlético Madrid. De verdediger van Feyenoord benadrukt dat hij een goed contract heeft in Rotterdam en dat geld geen grote drijfveer is voor hem.

Vrijdag zei journalist Marcel van der Kraan in de podcast Kick-Off van De Telegraaf: “Atlético Madrid heeft een reputatie in Spanje, dat ze een speler eerst het hoofd op hol brengen met een geweldig salaris. Daarna laten ze de agenten bij de club het werk doen. Dan komen ze met een bod dat ver onder de marktwaarde zit. De speler gaat dan muiten, dus ze willen eigenlijk dat die de transfer dan forceert.”

Er werd dus niet beweerd dat specifiek het hoofd van Hancko op hol is geslagen, maar zo lijkt hij dat wel te hebben geïnterpreteerd. “Ik was niet blij met wat er in de media werd geschreven. Dat mijn hoofd op hol werd gebracht door het salarisvoorstel, dat is helemaal niet waar”, zegt de Slowaak na de zege van Feyenoord op PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. “Ik heb een goed contract bij Feyenoord. Na de contractverlening heb ik een heel goed contract hier, voor mij gaat het niet om het geld. Ik vind het daarom niet fijn dat dit wordt geroepen in de media.”

LEES OOK: ‘Atlético Madrid is harde opstelling van Feyenoord zat en kijkt naar alternatief voor Hancko’

Feyenoord wil dat Hancko voor een recordbedrag vertrekt. De sterkhouder snapt de opstelling van de club wel.. “Natuurlijk, ik kan Te Kloese (algemeen en technisch directeur, red.) zeker begrijpen. Feyenoord wil zoveel mogelijk verdienen, maar zoals ik eerder al heb aangegeven, ik sta hier volledig buiten. Ik kan daar weinig aan doen. We hebben natuurlijk discussies gehad. Ik kan boos worden, maar zo ben ik niet. Ik hou van Feyenoord en wil mijn best doen op het veld. Daar focus ik me op.”

‘Feyenoord moet beter verdedigen’

Over de wedstrijd tegen PSV heeft Hancko gemengde gevoelens. "Vier goals scoren tegen PSV is goed, maar we moeten beter verdedigen", weet hij. "kan zien dat we afgelopen week stappen hebben gemaakt. Aan dit systeem zijn we niet gewend en daar moeten we aan wennen. De situatie is anders voor ons, maar daar werken we aan. We worden daarin beter en beter. We moeten werken aan de afstemming tussen de verdediging, het middenveld en de aanvallers."

