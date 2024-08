‘Atlético Madrid is harde opstelling van Feyenoord zat en kijkt naar alternatief voor Hancko’

Atlético Madrid is niet blij met de manier waarop Feyenoord zich opstelt in de onderhandelingen over David Hancko. Volgens het Spaanse Marca is er een impasse bereikt, waardoor de Madrilenen zich genoodzaakt voelen om te speuren naar alternatieven voor de Feyenoord-verdediger.

Hancko gaf zelf enkele weken terug al zijn jawoord aan Atlético Madrid, maar een akkoord tussen de beide clubs is nog ver weg. Het eerste bod van 25 miljoen euro, inclusief bonussen, op de Slowaak werd door de Rotterdammers van tafel geveegd. Momenteel bedraagt het verschil tussen vraag en aanbod tussen beide club nog zo’n acht miljoen euro en is er een impasse tussen Feyenoord en Atlético Madrid.

Feyenoord verlangt 35 miljoen euro voor de centrale verdediger, die ook als linksback uit de voeten kan, maar het huidige verschil is volgens Marca ‘onoverkomelijk’, waardoor de Spanjaarden verder kijken. Onder meer de naam van Clement Lenglet, die onder contract staat bij FC Barcelona, gaat rond in Madrid.

Het Spaanse medium weet echter te melden dat Hancko nog steeds het belangrijkste target voor Atlético is. Echter heeft zelfs de druk van Hancko zelf zijn broodheer nog niet op andere gedachten kunnen brengen. De Slowaaks international zou kenbaar hebben gemaakt bij de directie dat hij de ‘rood-witte trein niet wil laten passeren'. Hancko heeft in Rotterdam nog een contract tot medio 2028, waardoor de club een hoge transfersom kan vragen.

