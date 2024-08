'Heel logisch dat Te Kloese zegt: 'Ik weet niet wat jullie hier komen doen''

Marcel van der Kraan vindt het heel logisch dat Feyenoord niet tegen het huidige bod van Atlético wil verkopen. Volgens de journalist van De Telegraaf speelt de club uit Madrid dit spelletje vaker zo, maar moeten de Rotterdammers gewoon voet bij stuk houden en wachten op een bod van boven de dertig miljoen euro.

Van der Kraan vergelijkt de Slowaakse verdediger met een recente aankoop van Manchester United. "Die Yoro, die niemand heeft hem nog zien spelen, heeft zestig miljoen gekost. Geen minuten op het EK, nog niks bewezen. En dan komt Atlético Madrid met eerst vijftien en uiteindelijk twintig miljoen voor Hancko. Dan is het toch logisch dat Feyenoord dan nee zegt. Ik denk dat hij 35, 40 miljoen euro kan opbrengen. Als je ziet wat hij al gepresteerd heeft: hij heeft Champions League gespeeld, is kampioen geworden, heeft op het EK alle wedstrijden meegedaan en was daar een van de beste verdedigers. Vergelijk dat even met alle spelers die voor miljoenen worden verkocht in Europa."

De journalist snapt de houding van Feyenoord zeer goed. "Heel logisch en normaal dat Te Kloese zegt: 'Ik weet niet wat jullie komen doen'. Ik ga ervanuit dat hij tegen de zaakwaarnemer van Hancko heeft gezegd: 'Jongens, ik weet dat jullie hem die kant op willen duwen, maar laat Atlético eerst maar eens met een normaal bod komen.'" Mike Verweij geeft vervolgens een voorbeeld van een speler die uit de Eredivisie vertrok voor een flink bedrag. "Jurrien Timber is ook gewoon voor veertig miljoen naar Arsenal gegaan met maximaal vijf miljoen euro aan bonussen. En Matthijs de Ligt ging nog voor veel meer. Ik vind het ook volkomen logisch dat Feyenoord hieraan vasthoudt. Nu gaat ook Marca, de grote Spaanse sportkrant, zich ermee bemoeien. Zij zeggen dat ondanks het getrek van Hancko bij de clubleiding, Feyenoord aan zijn standpunt vasthoudt. Volgens hen zou Atlético ook verder kijken, maar die komen echt wel terug voor deze speler."

Volgens Van der Kraan gaat het hier om een tactiek die de Spaanse club vaker hanteert. "Atlético Madrid heeft een reputatie in Spanje, dat ze een speler eerst het hoofd op hol brengen met een geweldig salaris. Daarna laten ze de agenten bij de club het werk doen. Dan komen ze met een bod dat ver onder de marktwaarde zit. De speler gaat dan muiten, dus ze willen eigenlijk dat die de transfer dan forceert. Die tactiek hebben ze ook bij Le Normand toegepast, die vorige week naar de club kwam. Diens werkgever (Real Sociedad, red.) was woest dat ze die je jongen het hoofd helemaal op hol hebben gebracht. Het zijn ondeugende bestuursleden en directeuren, die nooit de hoofdprijs willen betalen."

Verder moeten de Rotterdammers ook hard zijn richting Atlético volgens Van der Kraan en het 'nu of nooit'-principe hanteren, "Ik denk ook dat Feyenoord op een gegeven moment zegt: we doen niks meer in de laatste week. Stel nou dat ze wel de prijs krijgen die ze willen: 35, 40 miljoen. En dan moet je drie dagen voor het sluiten van de window een vergelijkbare speler gaan halen. Daar vraagt die club dan ook weer de hoofdprijs voor, bijvoorbeeld 25 miljoen. Dan houd je tien miljoen over. Je moet tegen clubs zeggen: je kunt hem nu kopen, straks niet meer. Of dan moet het 60 miljoen worden."

