Feyenoord weigert na ‘regelrechte belediging’ te onderhandelen over uitgaande transfer

Feyenoord weigert deze week zaken te doen met Atlético Madrid over , zo meldt De Telegraaf. De Rotterdammers willen pas praten vanaf een bedrag van veertig miljoen euro, terwijl het laagste bod van de Spanjaarden de helft was.

Hancko wordt al de hele zomer gelinkt aan een overstap naar Atlético Madrid. Toch lijkt die er vooralsnog niet van te komen, daar de Spanjaarden bij lange na niet voldoen aan de vraagprijs die de Rotterdammers hanteren. Volgens de krant zou Feyenoord onder de veertig miljoen euro niet willen praten over een vertrek van de verdediger, terwijl het laagste bod van de Madrilenen exclusief bonussen slechts twintig miljoen euro bedroeg. In De Kuip zien ze die bieding als ‘een regelrechte belediging’.

Artikel gaat verder onder video

Hancko kwam in de zomer van 2022 over van Sparta Praag voor een bedrag van zo’n 7,5 miljoen euro. In Rotterdam groeide hij uit tot absolute sterkhouder. De verdediger speelde afgelopen seizoen zo sterk, dat de clubleiding besloot zijn contract open te breken en hem tot medio 2028 vast te leggen. Daarmee zou hij een flink bedrag op moeten leveren.

De krant vergelijkt het vervolgens met andere sommen die worden betaald voor goede verdedigers. Zo betaalde Manchester United een bedrag van zestig miljoen euro voor de nog nauwelijks bewezen Leny Yoro, kostte Ian Maatsen Aston Villa 45 miljoen euro en verlangt Bayern München een bedrag van minstens 50 miljoen euro voor Matthijs de Ligt. “Dat Feyenoord met Te Kloese als stevige onderhandelaar tegen die achtergrond niet eens aan tafel wil zitten met de directie van Atletico Madrid is begrijpelijk.” Volgens de krant heeft de Slowaak begrepen dat er in Madrid een contract met een miljoenensalaris klaarligt. “Maar bij dat miljoenensalaris hoort, zo vindt Feyenoord, dan ook de hoofdprijs.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Niet PSV, maar Feyenoord is beste stap voor Memphis Depay’

Hans Kraay junior hoopt op een terugkeer van Memphis Depay in de Eredivisie, maar dan bij Feyenoord.