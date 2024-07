Sterspeler van Feyenoord spreekt vertrekwens uit in interview

vindt het 'lastig' om vragen over zijn sportieve toekomst te beantwoorden, maar ziet een toptransfer wel zitten. De verdediger van Feyenoord wordt in verband gebracht met Atlético Madrid en Manchester United, Naar verluidt wil Feyenoord dat Hancko de duurste speler ooit wordt van de club, een paar weken nadat Mats Wieffer dat record al verbrak.

In een interview met RTV Rijnmond krijgt Hancko de vraag of hij de Eredivisie ontgroeid is. “Dat is een moeilijke vraag, maar ik ben blij met mijn prestaties de afgelopen twee jaar. Ik weet dat ik een goede speler ben, maar dat heb ik ook te danken aan mijn ploeggenoten en aan de structuur bij de club. Anders was ik niet zo goed geweest als ik ben.”

Voor Atlético lijkt de door Feyenoord gewenste transfersom vooralsnog te hoog te liggen. Is Hancko daar teleurgesteld over? "Dat is een lastige vraag voor me. Iedereen weet hoeveel ik van Feyenoord houd. Wat ik heb bereikt in twee jaar, met de Champions League en het kampioenschap, zijn herinneringen die ik nooit zal vergeten. Aan de andere kant wil je als sportman altijd vooruitkijken. Bij Sparta Praag zat ik ook in een vergelijkbare situatie. Ik hield van de club en het voelde als thuis, maar ik maakte de stap naar Feyenoord.”

Een overstap naar een topcompetitie spreekt de 26-jarige Slowaak dan ook aan. “Als sportman denk je hieraan. Voor mij ligt de focus nu op mijn fitheid, hard trainen en voorbereiden op alles. Nu is het aan de clubs.” Wat Hancko ervan vindt dat Feyenoord van hem de duurste speler uit de clubhistorie wil maken? “Dat is opnieuw een lastige vraag. Ik ben niet degene die mijn marktwaarde bepaalt. Ik weet dat ik daaraan bijdraag met mijn prestaties.”

In december 2023 verlengde Hancko zijn contract tot de zomer van 2028. Wel werden bij die contractverlenging afspraken gemaakt met directeur Dennis te Kloese. “Veel spelers voor mij kregen de kans om een stap te maken. Dat is wat Dennis ook altijd tegen me zegt. Hij weet dat voor sommige spelers Feyenoord niet het eindstation is, maar natuurlijk moet er een akkoord komen tussen de clubs. Het gaat nu niet om mij. Ik heb gezegd wat ik wil zeggen en nu is het aan de clubs.”

Hancko krijgt ook de vraag of het een teleurstelling zou zijn als hij bij Feyenoord blijft. Daar moet hij even over nadenken, maar daarna zegt hij: “Dat zou natuurlijk geen teleurstelling zijn. Ik houd van deze club. Het is altijd bijzonder om in De Kuip te spelen. We spelen ook in de Champions League en de club staat er goed voor. De club heeft de afgelopen vijf jaar grote stappen gezet. De steun van de fans is enorm en daar ben ik dankbaar voor. Het is dus geen teleurstelling, maar als topsporter wil je voor het hoogste gaan en de speler worden die ik denk te kunnen worden.”

