Feyenoord wint spectaculaire strijd om Johan Cruijff Schaal na strafschoppen van PSV

Feyenoord heeft de Johan Cruijff Schaal weten de bemachtigen. In een rechtstreeks duel tussen de kampioen van de Eredivisie van vorig seizoen (PSV) en de bekerwinnaar van afgelopen seizoen (Feyenoord), was de formatie van Brian Priske de sterkste. In Eindhoven won Feyenoord de strijd om de eerste prijs van het seizoen op penalty’s van PSV.

Het begin van de wedstrijd was redelijk chaotisch. Zowel Feyenoord als PSV kregen in de eerste tien minuten flinke kansen om de ban te breken, maar geen van beide slaagde daarin. Igor Paixão schoot bijvoorbeeld hard op doel, maar PSV-sluitpost Walter Benítez pakte de bal knap. In de negende minuut schoot Lang de 1-0 binnen voor de thuisploeg. Hij kreeg de bal en schoot hem in de linkerbovenhoek. Het doelpunt van PSV zorgde voor de nodige protesten. Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther kreeg geel voor het protesteren.

Artikel gaat verder onder video

Ook na de openingstreffer van Lang was het toch vooral PSV wat de klok sloeg in het eigen Noord-Brabant. Feyenoord had niet veel te vertellen in het eerste gedeelte van de eerste helft. De uitploeg had namelijk vrijwel niks in te brengen. In de 28ste minuut ging Gjivai Zechiel neer in het strafschopgebied van PSV. Jeroen Manschot, de scheidsrechter van dienst, gaf een penalty. Santiago Giménez ging achter de bal staan en benutte de penalty. Na de gelijkmaker lag het spel even stil. Verschillende Feyenoord-supporters zouden gejuicht hebben bij de penalty, vandaar dat het wat onrustig was op de vakken.

Nadat de wedstrijd hervat werd gaf Giménez een voorzet op Bart Nieuwkoop, die de rechtsback binnen wist te schieten, en zo was het 1-2 voor de Feyenoorders. Bijzonder, want nummer twee van vorig seizoen in de Eredivisie had nog altijd niet veel kansen gehad. Ook in de tweede helft ging vooral PSV in de aanval. Feyenoord moest het toch hebben van de counters. In de 48ste minuut tikte Luuk de Jong de bal achter Wellenreuther, waardoor de stand weer gelijk stond.

Giménez liep in de 53ste minuut op het doel van PSV af, Benítez haalde de Mexicaan neer, waardoor Feyenoord wéér een penalty kreeg. Net als de vorige keer ging Giménez achter de bal staan, en benutte de strafschop. Zo stond het weer 2-3 voor de Rotterdammers, die flink aandrongen in de tweede helft van de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Couhaib Driouech en Guus Til kwamen bij PSV in de ploeg. Minder dan een minuut later zorgden zij met zijn tweeën voor de 3-3. Til schoot de bal uiteindelijk uit de kluts binnen. Dat was nog niet alles, want in de 72ste minuut was het Antoni Milambo die de bal keihard tegen de touwen schoot: 3-4.

In de tachtigste minuut kreeg PSV een penalty voor een soortgelijke situatie met Benítez eerder in de wedstrijd. Wellenreuther haalde Til neer, en zodoende kreeg De Jong een penalty voorgeschoteld. De spits benutte deze kans: 4-4. Dat was ook de eindstand van de reguliere speeltijd. Geen verlenging bij deze felbegeerde titel, en dus werden er meteen penalty’s genomen.

Bij de penaltyreeks bleek Feyenoord te sterk voor PSV. Johan Bakayoko miste zijn penalty, Wellenreuther keerde zijn inzet knap. Til schoot huizenhoog over. 2-4 voor Feyenoord op penalty's.