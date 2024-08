Perez: 'Hij is het hart van het elftal, onmisbaar voor Feyenoord'

Kenneth Perez is zeer te spreken over . De aanvoerder van Feyenoord liet in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV nog maar eens blijken dat hij vrijwel onmisbaar is voor het elftal van de Rotterdammers.

Geertruida begon tegen PSV als centrale verdediger, maar vervulde later in de wedstrijd nog twee andere posities. Na de wissel van Bart Nieuwkoop verplaatste de aanvoerder naar de rechterwingbackpositie en even later mocht hij opdraven aan de linkerkant. “Hij is echt onmisbaar voor Feyenoord”, begint Perez bij ESPN.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kenneth Perez voorspelt: 'Die worden toch lachend kampioen? Even serieus'

“Hij is het hart van dit elftal. Hij heeft op drie of vier posities gespeeld vandaag!”, bejubelt de analist, die vervolgens kritisch is op Feyenoord. “Ik vond ze niet fit ogen vandaag. Ze zaten veel op de grond met kramp en ze konden bijna niet meer”, sluit Perez af.

Feyenoord en PSV speelden zondagavond een zeer vermakelijke seizoensopener. De wedstrijd tussen de twee grootmachten eindigde in 4-4, waarna Feyenoord te sterk was na penalty’s. Geertruida benutte de eerste strafschop van de Rotterdammers.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Arne Slot raakt gecharmeerd en dwarsboomt transferplannen PSV’

Liverpool-trainer Arne Slot wil een van zijn spelers graag in de voorbereiding in actie zien en dus nog niet naar PSV sturen.