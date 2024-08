Blunder van Timon Wellenreuther wordt Feyenoord fataal tegen Willem II

Feyenoord heeft tijdens de seizoensouverture knullig punten verspeeld tegen Willem II. In De Kuip werd het door de blunderende Timon Wellenreuther 1-1 tegen de promovendus. De Duitse doelman schatte een voorzet volledig verkeerd in, waardoor de Belgische debutant Kyan Vaesen Willem II kort voor tijd langszij kopte. Antoni Milambo schoot de Rotterdammers vroeg op voorsprong, maar de middenvelder kon niet voorkomen dat Feyenoord voor de derde keer op rij de seizoenstart in De Kuip punten verspeelde.

Oud-Willem II’er Wellenreuther won de concurrentiestrijd van Bijlow en stond onder de lat in Rotterdam. Daarnaast voerde Feyenoord-coach Priske twee wijzigingen door. De zieke Stengs en de gepasseerde Zechiël verschenen vorige week tegen PSV nog aan de aftrap, maar maakten vandaag plaats voor Ivanušec en Milambo. Bij Willem II - dat vandaag na 818 dagen zijn langverwachte terugkeer in de Eredivisie maakte - verschenen vier debutanten aan de aftrap. Naast doelman Didillon-Hödl en aanvalsleider Vaesen speelden Sandra en Tirpan - allebei met Eredivisie-ervaring - hun eerste wedstrijd voor de Tilburgers.

Minuten voor de aftrap bleek Beelen niet startfit, waardoor Kasanwirjo begon. Deze wisseling deerde Feyenoord niet, want al binnen het kwartier kwam de winnaar van de Johan Cruijff Schaal op voorsprong. Met een mislukte omhaal legde Giménez de bal onbedoeld klaar voor Milambo. De middenvelder nam de bal heerlijk uit de lucht en hielp de Rotterdammers op weg. De laatste twee keer dat Feyenoord de seizoensopener in eigen huis speelde, wonnen de Rotterdammers niet. In 2019 tegen Sparta en vorig seizoen tegen Fortuna Sittard bleek een remise het maximaal haalbare. Na de 1-0 was de ploeg uit Rotterdam-Zuid zonder groots te spelen oppermachtig tegen de kampioen van de Keuken Kampioen-divisie. Puntverlies leek gezien het spelbeeld dan ook volstrekt onwaarschijnlijk.

Feyenoord creëerde voor rust echter bitter weinig kansen en omdat Giménez kort na de theepauze twee gigantische kansen om zeep hielp, bleef de voorsprong minimaal. In het restant hadden de dominerende Rotterdammers een veldoverwicht. Een potentiële strafschop voor Feyenoord bleef vervolgens uit, omdat de verbinding met de VAR disfunctioneerde. Giménez werd nadrukkelijk vastgehouden, maar een penalty bleef dus uit. Kort voor tijd liet Willem II-doelman Didillon-Hödl zich gelden met een uitstekende reflex op de inzet van Nieuwkoop. Feyenoord leek op een overwinning af te stevenen, totdat Vaesen Willem II kort voor tijd op gelijke hoogte kopten na een inschattingsfout van Wellenreuther. Feyenoord kon het tij niet meer keren, ondanks dat Zerrouki de lat trof in de blessuretijd. Hierdoor was een valse competitiestart voor de Rotterdammers een feit.

