Willem II verklaart bijzondere timing ontslag Maes: 'Dat bood geen houvast'

is pas anderhalve week in functie als interim-technisch directeur van Willem II, maar heeft nú al besloten afscheid te nemen van hoofdtrainer Peter Maes. De oud-voetballer legt voor de camera's van de NOS uit waarom hij juist nu, vier wedstrijden voor het einde van de competitie, tot het ontslag van de Belg is gekomen.

Maes (60) leidde Willem II vorig seizoen als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie terug naar het hoogste niveau. Voor de winterstop presteerden de Tricolores uitstekend in de Eredivisie, maar sinds de jaarwisseling ging het van kwaad tot erger. In 2025 wist Willem II nog niet één keer te winnen, opvallend genoeg werden de enige twee punten die het behaalde gepakt tegen de topclubs Feyenoord en PSV, die beiden op 1-1 werden gehouden. Willem II is dan ook afgezakt naar de zestiende plaats die aan het einde van de rit play-offs om promotie/degradatie betekent, met zeven punten achterstand op de 'veilige' vijftiende stek die op dit moment in handen is van PEC Zwolle.

LEES OOK: Chaos in Tilburg compleet: Peter Maes vertrokken bij dolend Willem II

Vandaag (woensdag) besloot Willem II in te grijpen en werd bekendgemaakt dat Maes per direct vertrekt uit Tilburg. De Belg wordt voorlopig opgevolgd door zijn assistent (en landgenoot) Kristof Aelbrecht. Dat besluit is genomen door Heerkens (35), die amper een jaar geleden na elf seizoenen Willem II stopte als profvoetballer en daarna als coördinator voetbalbeleid en transformatie aan de slag gin bij de club. Anderhalve week geleden werd Heerkens intern doorgeschoven toen technisch directeur Tom Caluwé zijn biezen pakte en terugkeerde naar KV Mechelen.

'Voelden ons genoodzaakt om in te grijpen'

Heerkens heeft dus al snel in moeten grijpen en legt uit waarom: "Omdat wij een tendens willen doorbreken. We zagen dat, los van de resultaten, ook het spel niet dusdanig houvast bood om op die manier in de laatste fase van de competitie en de play-offs in te gaan en daarin succesvol te zijn", aldus de interim-td. "Het liefst neem je deze beslissing niet. Wellicht heb je zometeen nog een vraag over de timing van deze beslissing", sorteert Heerkens vast voor, om direct het antwoord te geven: "Daarin probeer je altijd om het samen om te draaien. Dat kan zitten in de werkwijze, de benadering of de speelwijze. Daar hebben we intern gesprekken over gevoerd en altijd open communicatie over gehad, maar op dit moment voelden wij ons genoodzaakt om in te grijpen", aldus Heerkens.

Resterend programma Willem II

Willem II neemt het in de laatste vier speelronden nog op tegen vier clubs die eveneens in het rechterrijtje van de Eredivisie bivakkeren. Op zaterdag 3 mei wacht een bezoek aan NEC, de huidige nummer dertien van de ranglijst. op vrijdag 9 mei volgt een thuisduel met nummer twaalf Heracles Almelo. In de slotweek treft Willem II op woensdag 14 mei de huidige nummer vijftien, PEC Zwolle, en wacht op zondag 18 mei de altijd beladen derby tegen NAC in Breda.

