Chaos compleet bij Willem II: technisch directeur vertrekt in het heetst van de strijd

Willem II moet met onmiddellijke ingang op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Tom Caluwé stond pas sinds 14 mei vorig jaar onder contract in Tilburg, maar kreeg de kans om terug te keren bij KV Mechelen en heeft deze met beide handen aangegrepen. Caluwé was in het verleden al assistent- en interim-trainer én sportief directeur bij KV Mechelen. Voor Willem II betekent het vertrek van de Belg nóg meer chaos in een al bijzonder onrustige periode.

Willem II stelde Caluwé vorig jaar mei aan als nieuwe technisch directeur. De Tilburgers promoveerden dat jaar naar de Eredivisie en beleefden een meer dan prima eerste seizoenshelft. Na de jaarwisseling is het echter van kwaad tot erger gegaan. Willem II wist na de winterstop nog geen wedstrijd te winnen en vindt zichzelf daardoor inmiddels terug op de zestiende plek. Die betekent na 34 wedstrijden deelname aan de nacompetitie om promotie/degradatie. De achterstand op nummer vijftien NAC Breda is met nog slechts vijf speelronden te gaan liefst zeven punten.

Caluwé wacht het slotstuk van het seizoen dus niet af en heeft besloten in het heetst van de strijd de deur achter zich dicht te trekken. Na nog geen jaar onder contract te hebben gestaan bij Willem II, keert hij bij KV Mechelen terug in zijn thuisland. “Een nieuwe kans bij mijn voormalige werkgever kwam op mijn pad - een kans die ik niet kon weigeren. De beslissing om de club juist nu te verlaten, terwijl er nog volop wordt gestreden voor handhaving, is allesbehalve makkelijk. Maar in goed overleg met de club hebben we besloten dat onze wegen per direct scheiden”, zo vertelt Caluwé op de clubsite.

Caluwé wil ‘alle spelers, stafleden en medewerkers van de club bedanken voor de prettige samenwerking’ en wenst Willem II ‘veel succes in de strijd voor handhaving en voor de toekomst’. Hoewel het vertrek van Caluwé Willem II allesbehalve goed uitkomt, respecteert algemeen directeur Merijn Goris diens keuze. “Tom heeft zich het afgelopen jaar met veel energie ingezet voor de club. Om die reden hebben we besloten mee te werken aan zijn vertrek, ondanks het doorlopende contract. We bedanken Tom voor zijn inzet en wensen hem veel succes bij KV Mechelen”, zo klinkt het.

‘Willem II kan nog meer onrust absoluut niet gebruiken’

De taken van Caluwé komen voorlopig op het bordje terecht van Freek Heerkens. “Tom en Freek hebben het afgelopen jaar al zeer intensief samengewerkt. Er vindt bovendien een zorgvuldige overdracht plaats. Op termijn gaat de club op zoek naar een passende invulling van de sportieve leiding”, aldus de algemeen directeur. Volgens het Algemeen Dagblad liep Heerkens al ‘een tijdje’ mee met de directie. “Officieel was zijn titel ‘coördinator voetbalbeleid en transformatie’, gedurende de laatste twee transferwindows keek hij op transfergebied al nadrukkelijk mee met Caluwé”, zo schrijft de krant.

De krant noemt het vertrek van Caluwé ‘een volgende wending in de toch al turbulente Willem II-achtbaan’. “Nog los van alle trainers en directieleden die de laatste jaren vroegtijdig vertrokken, kan de club nog meer onrust absoluut niet gebruiken. De Tilburgers zijn van de negende plek (in de winterstop) afgezakt naar de zestiende positie in de Eredivisie. Mede daardoor riep een groep boze supporters onlangs nog om het vertrek van trainer Peter Maes, maar hij bleef aan het roer. Willem II moet de komende vijf duels zorgen dat rechtstreekse degradatie in ieder geval wordt voorkomen.”

De wegen van technisch directeur Tom Caluwé en Willem II scheiden. Caluwé heeft de kans gekregen om terug te keren naar zijn voormalige club KV Mechelen. In goed overleg is besloten dat Caluwé de club per direct zal verlaten. — Willem II (@WillemII) April 18, 2025

