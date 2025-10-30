Willem II heeft donderdagavond geschiedenis geschreven in de KNVB Beker. De ploeg van John Stegeman zette het FC Dordrecht van Dirk Kuyt volledig te kijk met een overtuigende 7-0 zege, de grootste bekerwinst ooit van de Tilburgers op een profclub.

De bezoekers uit Dordrecht begonnen nog met een kans voor spits Eduardo, maar daarna was het éénrichtingsverkeer. Na vijf minuten opende Samuel Bamba de score met een afstandsschot dat doelman Biai niet kon keren. Kort erna profiteerde Devin Haen van geklungel in de Dordtse defensie: 2-0. In een wervelende eerste helft liep Willem II uit naar 5-0 dankzij kopballen van Justin Hoogma en Nathan Tjoe-A-On, plus een droge schuiver van Mounir El Allouchi. Vooral Nick Doodeman excelleerde met drie assists en was de onbetwiste architect van de aanvalsmachine.

Na rust namen de Tilburgers gas terug, al hield doelman Thomas Didillon-Hödl met twee fraaie reddingen de nul op het bord. Trainer Stegeman gebruikte de comfortabele voorsprong om flink te wisselen en liet jeugdspeler Pieter van Maarschalkerwaard debuteren. Het slotakkoord kwam van invaller Emilio Kehrer, die in de slotfase tweemaal scoorde — eerst met een geplaatste krul in de verre hoek en daarna attent in de rebound: 6-0 en 7-0.

De monsterscore betekent een plek in de tweede ronde van de KNVB Beker en een historische avond voor Willem II. De Tilburgers overtreffen hiermee hun eerdere grootste bekerzege op een profclub (5-0 tegen SVV in 1991).