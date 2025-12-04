Het bekerduel tussen PEC Zwolle en AZ werd woensdagavond stilgelegd door wangedrag van de supporters. Een van de fans die zich misdroeg, werd vastgelegd door de camera’s van ESPN. Een vrouw gooit een lege beker bier richting het veld.

De betreffende vrouw kwam in de 84ste minuut in beeld. Ze liet met handgebaren blijken ontevreden te zijn over het toekennen van de 1-2 van AZ, omdat Sven Mijnans buitenspel zou hebben gestaan. Volgens de arbitrage was daar geen sprake van en door de afwezigheid van een videoscheidsrechter werd het doelpunt toegekend.

De vrouw gooide een lege beker richting het veld, waarop commentator Vincent Schildkamp zijn afkeuring uitsprak. “Oh mevrouw, mevrouw, mevrouw, u bent een voorbeeld met dat belachelijke gedrag.”

Even later maakte AZ ook de 1-3, waarna nog meer supporters zich misdroegen. Ze waren van mening dat er een overtreding voorafging aan de goal van Ibrahim Sadiq. Op beelden is te zien dat daar nauwelijks sprake van was. Tijdens de doelpuntenviering vlogen er tientallen bekers bier het veld op, waarna Makkelie het duel tijdelijk stillegde. AZ trok de 1-3 voorsprong over de streep en plaatste zich zo voor de achtste finales.