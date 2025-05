Van Dijk persoonlijk in reactie op kampioenschap

werd zondag kampioen met Liverpool en is daarmee de eerste Nederlandse aanvoerder die de Premier League heeft gewonnen. In het Britse magazine GQ reageert de verdediger op deze unieke prestatie en begint hij over zijn persoonlijke leven. .

Zondag werd Liverpool kampioen door Tottenham Hotspur met 5-1 te verslaan op Anfield. Arne Slot was al na één seizoen bij de club de gevierde man. In het interview met GQ vertelt Van Dijk over de trainerswissel die afgelopen zomer plaatsvond: “We hoorden pas een paar dagen van tevoren dat Jürgen (Klopp, red.) zou vertrekken. Dat was moeilijk om te horen. De dag dat hij het ons vertelde, werden we allemaal naar de kleedkamer geroepen. Dat gebeurt nooit. We hadden allemaal zoiets van: Waarom zijn we hier? Het was een beetje een shock. Sommige spelers in die kleedkamer hadden nooit een andere trainer meegemaakt.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Perez ziet één smet op 'geweldige prestatie' Slot en Liverpool: 'Dat was pijnlijk'

Een jaar later zijn alle twijfels weggenomen, want onder de Nederlandse trainer werd het kampioenschap binnengehaald. Van Dijk beschrijft dat moment: “Toen het laatste fluitsignaal klonk, afgelopen zondag, was het pure emotie. We hadden het eindelijk voor elkaar. De dromen die we hadden als team, als club en als stad, kwamen uit. Al het harde werk dat we erin hebben gestopt, elke dag, elke training.”

Van Dijk beschrijft hoe die emotie zijn persoonlijke leven raakt: “Natuurlijk is het een geweldig gevoel om de eerste Nederlandse aanvoerder te zijn die de trofee omhoog gaat houden. Zeker met al het werk en de offers die niet alleen ik, maar ook mijn vrouw en kinderen hebben gebracht. Dat betekent veel voor me.” Aan het eind van het seizoen wordt de prijs voor de kampioen daadwerkelijk uitgereikt: “Ik kijk ernaar uit om de trofee omhoog te houden. Tot aan dat moment moeten we ervan genieten en het in ons opnemen. We zijn tenslotte de verdiende kampioen.”

➡️ Meer Liverpool nieuws

👉 Klopp laat van zich horen na landstitel Liverpool 🔗

👉 Slot is gecharmeerd en zet vol in op Nederlandstalige verdediger 🔗

👉 Arne Slot: 'Jullie geloven het niet, maar dit is het eerlijke antwoord' 🔗

👉 Van Dijk ziet geweldenaar bij Ajax: 'Écht iedereen voelt zich prettig dankzij hem' 🔗

👉 Serieuze kanttekening geplaatst bij kampioenschap Slot: 'Liverpool verdient beter' 🔗