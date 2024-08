Wassim Essanoussi verlaat Feyenoord en verschijnt direct in shirt van Ajax

Wassim Essanoussi heeft zich niet populair gemaakt bij de supporters van Feyenoord. De twintigjarige voetballer, die vorig seizoen uitkwam voor de Rotterdammers, heeft zich na zijn vertrek bij Feyenoord direct vertoond in een shirt van Ajax.

Essanoussi maakte vorig seizoen een verrassende overstap van Helmond Sport naar Feyenoord. Bij de Rotterdammers kwam de verdediger uit in het O21-team van de club, maar de samenwerking is na slechts één seizoen alweer beëindigd. Opvallend is dat Essanoussi zich kort na zijn vertrek uit Rotterdam vertoonde in een shirt van Ajax. Zijn profielfoto op Instagram is een foto in een shirt van de Amsterdammers. Die foto plaatste hij al een paar keer op het platform.

Essanoussi zijn contract bij Feyenoord werd niet verlengd, ondanks dat de Rotterdammers de optie hadden om de voetballer langer te houden. Het vertrek heeft gevolgen voor Essanoussi, want momenteel zit de oud-speler van Helmond Sport zonder club.